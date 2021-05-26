Конкурент Switch: чего ожидать от портативной консоли Valve

Студия-разработчик и владелец крупнейшего магазина видеоигр Valve работает над созданием портативной приставки, похожей на Nintendo Switch, стало известно порталу Ars Technica.

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Консоль может появиться на рынке уже к концу текущего года и будет предназначена для запуска игр на платформе Steam PC через операционную систему Linux. Как стало известно, устройство тайно разрабатывалось на протяжении некоторого времени, однако на этой недели Valve встроила новый аппаратный код в последнюю версию Steam.

Оператор SteamDB Павел Джундик заметил это изменение в коде, которое указывало на новое устройство под названием SteamPal.

SteamPal будет представлять собой универсальный компьютер со встроенным геймпадом и сенсорным экраном. На похожее устройство не так давно намекал генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл.

«Вы все узнаете к концу этого года. Однако вы не будете ожидать того, что в итоге увидите. Вы воскликнете: «Ага! Теперь-то я понимаю, о чем он говорил», — ответил Ньюэлл на вопрос о том, собирается ли его компания выпускать собственную консоль.

Стоит отметить, что за последние несколько лет портативные приставки типа Nintendo Switch стали крайне популярны — в начале 2020 года компания Alienware представила свою первую подобную консоль. Такие же приставки выпускают и другие бренды, например, GPD, One-Netbook и Aya. Все эти компании встроили ПК-детали и процессор в маленький корпус, похожий на коммутатор.

SteamPal, скорее всего пойдет, по тому же пути и будет иметь систему на чипе от Intel или от AMD. Пока неясно, выпустит ли Valve несколько версий устройства, чтобы предложить клиентам выбор по характеристикам и стоимости.

Сообщается, что прототип SteamPal намного шире, чем уже ставшая культовой приставка от Nintendo. Он будет иметь несколько вариантов управления, среди которых стандартный набор кнопок и аналоговые стики, а также сенсорная панель и экран. Также известно, что консоль можно будет подключать к монитору с помощью порта USB Type-C. При этом стоит помнить, что устройство все еще находится в стадии разработки, а значит его внешний вид и функции могут измениться.

Руководитель коммуникационного агентства PGRagency Анастасия Бастрыкина в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что сейчас консоль Nintendo Switch — единственная актуальная портативная приставка.

«Ее успех сложно переоценить, так как по скорости продаж она обогнала даже PlayStation 4. И так как пока нет других аналогичных портативных консолей, имеющих такую же популярность, эта ниша заманчива для производителей.

У Valve есть большая наработанная аудитория Steam и большая библиотека игр в каталоге — это хорошая основа для успешного внедрения нового игрового устройства.

Однако предыдущие портативные ПК-консоли не обладали такими же удобными элементами управления, как существующие аналоги. Также открытым остается вопрос о том, каким образом компания будет адаптировать игры, предназначенные изначально для ПК, на управление контроллером. Скорее всего, каждая игра будет требовать переработки интерфейса», — отмечает эксперт.

При этом, по словам Бастрыкиной, Valve придется осваивать новый рынок и привлекать новую аудиторию, так как большинство игроков Steam — приверженцы ПК, и немногие из них заинтересуются новой консолью.

«Но, безусловно, было бы интересно получить на игровом рынке достойного конкурента Switch, так как это, в первую очередь, принесет пользу игрокам», — заключила эксперт.

Ранее Гейб Ньюэлл также рассказывал о планах компании создать VR-устройство будущего, который будет работать с помощью нейроинтерфейса. Технология позволит считывать состояние геймера и в дальнейшем персонализировать настройки игры. По словам Ньюэлла, девайс можно будет использовать и в повседневной жизни.