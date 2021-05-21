«Нужны базы на Луне и Марсе»: Илон Маск назвал россиянам условие выживания человечества

Миллиардер Илон Маск стал гостем российского просветительского марафона «Новое знание» — он принял участие в мероприятии по видеосвязи. Первый вопрос гендиректору Tesla и SpaceX задал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — он поинтересовался, каким Маск видит будущее планеты через 50 лет.

«Будущее сложно предугадать, и, скорее всего, оно будет не таким, каким мы его сейчас представляем», — заявил предприниматель.

Он выделил несколько технологических сфер, которые сейчас активно развиваются и будут иметь важное значение для всего человечества — среди них искусственный интеллект, освоение космоса, нейроинтерфейсы, синтез искусственных генов.

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Один из участников мероприятия поинтересовался, планирует ли космическая компания Маска SpaceX совершать полеты за пределы Солнечной системы.

«Прежде чем сделать это, нам нужно иметь возможность путешествовать на Луну и на Марс, и развернуть там базы на самообеспечении», — ответил бизнесмен. Он добавил, что считает освоение других планет критически важной задачей для выживания человечества.

На вопрос о дальнейшей судьбе Международной космической станции, Маск ответил, что логическим продолжением проекта МКС станет создание международных баз на Луне и на Марсе.

«Я думаю, что у космической станции есть важная функция, я думаю что сотрудничество в космосе очень важно, но нужно не застревать на каких-то вопросах», — сообщил глава SpaceX.

Что касается транспорта будущего, что Маск выразил уверенность, что все средства передвижения в конечном итоге станут электрическими, кроме ракет.

На вопрос о том, когда Tesla получит представительство в России, бизнесмен ответил оптимистично.

«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане и других странах СНГ», — заявил Маск, добавив, что компания рассматривает РФ в качестве одного из возможных мест для строительства новой Гигафабрики Tesla.

В рамках форума Илон Маск выразил уверенность в том, что диалог между Россией и США должен усиливаться.

По его словам, он был рад принять приглашение Дмитрия Пескова стать участником форума и выступил за дальнейшее налаживание контактов между двумя странами.

«Какие замечательные вопросы, столько энергии из России. Мне хотелось бы поддержать ваш энтузиазм. Оставайтесь оптимистично настроенными на будущее, боритесь за него», — заключил Маск по итогам общения с участниками форума.

Просветительский марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Среди спикеров и участников форума — глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, мэр Москвы Сергей Собянин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и другие.