«Похож на соцсеть для химиков-практикантов»: в чем проблема сервиса «Мошеловка»

В России появился сервис для выявления и борьбы с кибермошенниками — презентация «Мошеловки» пройдет 21 мая на Российском интернет-форуме (РИФ), сообщает газета «Известия».

Суть работы ресурса заключается в том, что пользователь, который стал жертвой мошенничества, сообщает о произошедшем и рассказывает о злоумышленнике, который его обманул.

Для таких случаев есть специальный алгоритм действий, помогающий жертве разобраться, что делать и куда обращаться за помощью. Также в «Мошеловке» предусмотрена специальная форма для тех, кто столкнулся с телефонным мошенничеством.

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Как сообщили создатели сервиса, доступ к «Мошеловке» получат волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. В их задачи будет входить составление базы обращений, наполнение ресурса информацией о выявленных случаях и новых схемах.

Кроме того, волонтеры будут передавать сообщения пользователей в правоохранительные органы и Центробанк.

Стоит отметить, что в прошлом году число атак кибермошенников увеличилось на 34% по сравнению с данными 2019 года. Центробанк также сообщил, что большинство мошеннических операций направленно против взрослой части населения — людей, которым за 50 лет, и молодежи — тех, кому за 20.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев обратил внимание на то, что СМИ регулярно публикуют памятки о том, как не стать жертвой мошенников и параллельно — случаи тех, кто уже попался на их удочку. Но нигде ранее не было четко расписанного алгоритма поведения человека, которому звонят злоумышленники.

«Не реагировать на звонок из банка клиент не может, но зачастую номера подделываются и распознать мошенника сложно. Они бывают убедительными, знают о жертве много информации. Чтобы не поддаться панике, россиянин сможет зайти на портал и найти похожий случай. Это отрезвит и даст возможность правильно и быстро среагировать, если перевод уже произошел. На платформе будут четкие пошаговые инструкции, как отменить операцию и куда обращаться в случае проблем», — отмечает эксперт.

По его словам, по мере того, как о платформе будут узнавать больше граждан, она будет набирать популярность. Как отметил эксперт, появление подобного сервиса — ответ на на увеличившееся число случаев кибермошенничества.

«Во время пандемии это число выросло почти в четыре раза. У клиентов похищают от нескольких тысяч рублей до сотен миллионов. Недавно произошел рекордный случай хищения — россиянка перевела преступникам 400 млн рублей», — поделился эксперт.

Говоря о перспективах работы «Мошеловки», гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил, что данная платформа больше похожа на социальную сеть.

«Из имеющегося описания не понятно, как пользователь должен догадаться о том, что ему звонят мошенники и как он должен выведать весь алгоритм мошенничества, кроме как самому не пуститься в паутину злоумышленников.

Лучшие истории о том, как вас обманули или как вас не обманули, никак не снизят вероятность негативных последствий для новых жертв.

По уму – необходимо с помощью профессионалов описывать основные алгоритмы, и доносить наиболее важные аспекты до масс. А в идеале — рассказать об основных элементах мошеннических схем, чтобы не загружать голову нашим гражданам. Сервис «Мошеловка» больше похож на сообщество химиков, которые, не имея образования, делали химические опыты и вдруг стали делиться практиками. Когда можно просто взять учебник – узнать основы и поэтапно все опробовать. В этом случае не хватает компетентной модели по обработке кейсов и дистрибуции до целевых групп граждан, которые больше всего попадаются в схемы мошенников», — уверен эксперт.