«Разные идеологии»: почему Павел Дуров объявил войну Apple

На днях миллиардер Павел Дуров опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором снова выказал недовольство политикой компании Apple, раскритиковал их гаджеты. На этот раз Дуров заявил о том, что, когда он пользуется iPhone, то ощущает себя в Средневековье. Также он отметил, что обладатели смартфонов от Apple — это «цифровые рабы». По его мнению, бизнес-модель компании построена на продаже давно устаревшего оборудования по завышенным ценам. Дуров отметил, что дисплеи на «яблочных» устройствах частотой в 60 Гц не могут соперничать с экранами с частотой 120 Гц, использующимися на некоторых гаджетах на Android.

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Важно отметить, что это уже не первый пост от главы Telegram, в котором он резко критикует компанию из Купертино. При этом Apple даже не является прямым конкурентом мессенджера. Зачем же Дуров так поступает? Ряд аналитиков предполагают, что таким образом Дуров подогревает интерес к своей персоне. Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева обратила внимание, что Павел Дуров часто критикует крупные бренды и сервисы подобным образом.

«Сначала он громил WhatsApp, теперь переключился на iPhone — конечно, это чистой воды PR.

Обычно авторитетами принято восхищаться, но у Дурова особенная репутация — революционера и критика.

При этом ничего особенно шокирующего он не говорит. С фактом, что iPhone — не самый продвинутый телефон, а WhatsApp — не лучший мессенджер, многие согласны. Только их мнение не интересует прессу, в отличие от мнения Дурова», — поделилась Ильичева.

Сооснователь и CEO Vinci Agency Александр Изряднов уверен в том, что данное высказывание продиктовано не личными мотивами, а бизнес-задачами.

«Дуров — слишком крупная фигура, чтобы делать подобные высказывания без конкретной цели. Любая его фраза в публичном пространстве — это инструмент пиара, поэтому причина, скорее всего, связана с задачами бизнеса. Telegram сейчас проводит новое размещение облигаций на $750 млн — второе после получения $1 млрд инвестиций в марте. Сейчас им важно привлечь внимание бренду и «зацепить» инвесторов — а подобные провокационные высказывания отлично на это работают», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Дмитрий Панкрушев, директор по работе с корпоративными клиентами red_mad_robot, рассказал «Газете.Ru», что изначально Павел Дуров задумывал Telegram не просто как мессенджер, а как целую экосистему различных сервисов: каналов и групповых чатов, звонков, ботов, платежной системы и зашифрованного облачного хранилища.

«Естественно, такая платформа или экосистема не может бесконечно быть полностью бесплатной и развиваться только за счет инвестиций — требуются варианты монетизации. Но загвоздка в том, что строится всё это на базе iOS и Android. И если Android-пользователи легко могут установить сторонние приложения в обход Google Play, то с App Store так просто не получится. А значит Telegram приходится иметь дело с жёстким контролем и формальными правилами Apple, которая всегда пристально следит за попытками разработчиков собирать платежи пользователей в обход App Store», — объяснил эксперт.

Как отметил Панкрушев, сейчас подходящий момент для критики Apple: многие страны начали антимонопольные разбирательства в отношении Apple, политики и положения на рынке App Store. Telegram тоже обратился в Европейскую комиссию с жалобой на монопольное положение Apple, заявив, что компания из Купертино должна дать возможность пользователям загружать приложения и вне App Store.

Вероятно, что часть критики Дурова очевидно связана и с расхождением в идеологии, считает Булат Ганиев, управляющий партнер компании «Технократия».

«Например, и Apple, и Павел Дуров вроде как выступают за конфиденциальность пользовательских данных. Но понимают они это по-разному: если верить разработчикам, то в Telegram данные шифруются от всех, даже от самого Telegram, а в Apple — пытаются добиться конфиденциальность в рамках закрытия своей экосистемы. Внешне выглядит, что Telegram, дает пользователям и партнёрам больше свободы, опираясь отчасти на саморегулирование платформы — реагирует на сигналы с учетом правил платформы и какого-то внутреннего морального кодекса, а в остальном позволяет жить довольно свободно. Apple также достигает нужного уровня защиты и приватности пользователей, но за счёт достаточно авторитарного контроля рубежей своей экосистемы и происходящего внутри», — заключил эксперт.