«Волшебное окно»: как будет выглядеть видеочат из будущего от Google

Пандемия наглядно продемонстрировала важность и актуальность технологий видеосвязи, которая позволяет людям оставаться на связи вне зависимости от того, где они сейчас находятся. Тем не менее, у существующих решений есть один большой недостаток — изображение, каким бы четким и качественным оно не было, не позволяет ощутить эмоциональную близость от встречи как если бы вы и ваш собеседник встретились «вживую». Проект Starline от Google призван устранить этот недостаток, сообщает Gizmodo.

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Разработчики «корпорации добра» намерены объединить несколько технологий, чтобы сделать видеосвязь максимально реалистичной.

Человек будет видеть своего собеседника на экране в его реальном размере — как будто бы смотря в «волшебное окно».

По словам главного инженера Google Стива Зайтца, такой эффект будет достигаться за счет 3D-сканирования и сжатия данных в режиме реального времени.

«Будет казаться, что человек, с которым вы говорите, сидит прямо напротив вас», — сообщил Зайтц.

Помимо камеры с высоким разрешением съемки, необходимой для записи каждого участника видеозвонка, для работы проекта Starline также потребуется камера глубины для сканирования человека в трехмерном пространстве. Все собранные данные сжимаются и передаются по интернету на устройство собеседника, что позволяет воссоздать на экране 3D-копию живого человека. При этом он не только выглядит очень реалистично, но и не создает эффект «зловещей долины», что часто бывает с компьютерными моделями людей — например, когда живых актеров специально «оцифровывают» для роли в игре.

Также в проекте Starline используются так называемые дисплеи светового поля, которые предоставляют пользователю разную визуальную информацию в зависимости от угла, под которым на него смотрят.

Это гарантирует, что 3D-модель на экране не исказится, если собеседник чуть отклонится назад и сядет поудобнее, что создает полный эффект близкого присутствия другого человека.

Пока Starline находится на стадии разработки, и нет никаких данных, когда он станет реальным продуктом, и станет ли им вообще. Используемая технология требует очень быстрого и надежного интернет-соединения, что не очень дешево, поэтому «волшебное окно» вряд ли в скором времени появится на смартфонах и планшетах. Между тем, в официальном блоге Google упоминает, что надеется «предоставить больше информации о проекте уже в этом году», так что не исключено, что Starline все-таки сможет когда-нибудь увидеть свет.

Накануне Google провела ежегодную конференцию для разработчиков Google I/O — мероприятие прошло впервые с начала пандемии COVID-19. В рамках конференции состоялись анонсы новой версии операционной системы Android и обновлений других сервисов компании.