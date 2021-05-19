Герой-антилайфхакер: кто такой Хаби Лейм и почему он стал мемом

Если вы активный пользователь социальных сетей, то наверняка не раз встречали видео с темнокожим парнем, который высмеивает «полезные» лайфхаки из TikTok. Ролики с ним стали вирусными благодаря его абсолютно безучастному виду, которым он демонстрирует, что остался абсолютно не впечатлен увиденными советами и хитростями.

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Героя зовут Хабане «Хаби» Лейм. Объектами насмешек Лейма становятся ролики в TikTok, которые якобы предлагают простой способ облегчить себе быт путем создания некого приспособления. На деле же оказывается, что никакой необходимости в лайфхаке нет, так как человечество уже давно придумало более удобное решение.

Хаби Лейму 21 год, он проживает в Италии. До того, как стать блогером, он работал видеомонтажером и создавал игровые ролики с геймплеем. О его семье ничего неизвестно, но, судя по социальным сетям, он состоит в отношениях c инфлюэнсером Заирой Нуччи.

I really love you .. ♥ Twitter — Khaby Lame (@1khabyofficial) May 8, 2021

Свой аккаунт в TikTok блогер завел 15 марта 2020 года, и тогда его контент мало чем отличался от того, что обычно публикуют в этой социальной сети. Слава же пришла к тиктокеру лишь в апреле 2021 года, когда он нашел свою нишу. Из-за содержания своих роликов Лейма начали называть «антилайфхакер».

@khaby.lame Sorry guys I didn't realize there was a hole in my sock suono originale - Khabane lame

После этого количество подписчиков Лейма начало расти в геометрической прогрессии. На момент публикации этой заметки в его TikTok уже 52 млн фолловеров. Многие его ролики становятся вирусными и распространяются в YouTube, Instagram и других онлайн-площадках — российские соцсети не исключение. У него даже появились подражатели, которые пытаются делать аналогичный контент. Один из его самых популярных роликов прикреплен ниже — его посмотрели свыше 230 млн раз.

Главная «фишка» Лейма — это его выражение лица. В своих роликах он не произносит ни слова — лишь всем своим видом демонстрирует безразличие к увиденному лайфхаку. Иногда в конце видео в добавление к «покер фейсу» он вскидывает руки вверх, показывая деланное удивление.

По данным портала Celebsfortune, собственный капитал Лейма составляет около $300-500 тыс., а каждый его пост в Tiktok оценивается в $17-$29 тыс. Для данной платформы это, может быть, не очень впечатляющие цифры, но пока Хаби Лейма можно считать лишь новичком. Очевидно, что его популярность будет только расти, а вместе с ней будут расти и доходы от рекламы.

Несмотря на неплохие показатели, Хаби Лейм пока не может считать себя человеком, для которого создание контента является основным источником дохода. Однако это цель, к которой он намерен стремиться. «Я очень этого хочу, и у меня уже есть несколько проектов в голове», — рассказал он в интервью Corriere della Sera.

Также молодой человек намерен помочь своим родителям, которые иммигрировали в Италию, когда ему был всего год. «Как и я, мои родители совершенно не ожидали такого успеха, и очень ему рады. Надеюсь, я смогу заниматься этим и дальше», — заявил тиктокер.