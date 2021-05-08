Спам вместо изгнания: WhatsApp отказался блокировать аккаунты

Администрация WhatsApp опубликовала пост в официальном блоге мессенджера, где сообщила о решении отказаться от временной деактивации учетных записей, не принявших новые правила политики конфиденциальности.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт», — говорится в сообщении.

При этом принятие новых правил все еще остается обязательным для тех, кто хочет продолжать пользоваться WhatsApp. Несогласные с новыми правилами пользователи не останутся безнаказанными.

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Сначала пользователю дадут несколько недель на ознакомление с нововведениями, после этого ему будут постоянно приходить уведомления с просьбой принять новую политику WhatsApp.

По прошествии времени, если пользователь не примет новые правила, функциональность его аккаунта WhatsApp будет ограничена — пользователь сможет получать звонки и уведомления, но не сможет читать и отправлять сообщения в приложении.

Политика, действующая в отношении неактивных пользователей, по-прежнему будет применяться — если аккаунт будет находиться в неактивном состоянии более 120 дней, учетная запись может быть удалена.

WhatsApp в своем заявлении рекомендует пользователям принять новую политику, чтобы пользоваться всеми возможностями мессенджера, а пресс-секретарь компании в беседе с порталом CNet отметил, что большинство людей, использующих сервис, уже приняли новые условия конфиденциальности.

WhatsApp столкнулся с критикой в свой адрес после объявления о новых правилах пользования мессенджером. Они касаются процесса обработки персональных данных — теперь пользовательская информация будет передаваться напрямую в материнскую компанию Facebook, именно это и не понравилось пользователям.

Многие усомнились в безопасности сервиса.

Так, руководитель Viber отметил, что из клиента мессенджера пользователь превращается в товар, который Facebook продает рекламодателям. По его словам, это должно стать тревожным сигналом для всех, кому важна конфиденциальность общения.

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, также раскритиковал WhatsApp. Он заявил, что многие люди возмущены последним изменением условий WhatsApp и стали переходить на другие аналогичные платформы. Дуров также усомнился в эффективности шифрования и сохранении конфиденциальности WhatsApp.

В WhatsApp объяснили, что приложение не получает какие-либо данные о звонках, сообщениях, местоположении и контактах юзера. Корпорация Facebook, которой принадлежит мессенджер, также не имеет доступа к этой информации — она будет получать лишь те сообщения, которые будут отправляться в бизнес-аккаунтах WhatsApp, но частной переписки пользователей это не коснется.