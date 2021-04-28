«Онлайн-магазины открыты всегда»: Instagram поможет брендам искать блогеров

Руководство Instagram объявило о новых способах заработка, которые должны помочь блогерам увеличить прибыль от контента, публикуемого в рамках сервиса сообщает CNBC.

Реклама

На текущий момент платформа разрабатывает собственный маркетплейс, который будет подбирать рекламодателям подходящего инфлюэнсера с учетом бизнес-задач, тематики контента и релевантной аудитории.

Сейчас бренды сами ищут Instagram-блогеров и взаимодействуют с ними через e-mail или по номеру телефона. После внедрения нового сервиса социальная сеть будет играть самую важную роль и активно принимать участие в этом процессе, заявил глава Instagram Адам Моссери.

«Мы обязаны помочь брендам находить подходящих им блогеров, которые будут готовы принять заказ на рекламу и наоборот», — сказал Моссери в прямом эфире Instagram с генеральным директором материнской компании Facebook Марком Цукербергом.

Также Цукерберг рассказал о разработке магазинов creator shops, которые помогут блогерам продавать свои услуги и товары пользователям непосредственно через их профили в Instagram.

«За последний год онлайн-продажи стали особенно важны для нас. Многие магазины были закрыты на локдаун, а онлайн-магазины открыты всегда. Кроме того, это может быть персонализированный и удобный опыт», — отметил Цукерберг.

Также глава Facebook объявил о создании партнерской торговой площадки, которая позволит инфлюэнсерам получать процент от продаж продуктов и услуг, которые они рекламируют.

«Люди обращаются к блогерам за рекомендациями о том, что хорошо и полезно. Особенно, если речь идет о тех областях, в которых они являются экспертами», — считает Цукерберг.

Руководство платформы не уточнило точных сроков, когда все новые функции будут запущены на платформе.

Instagram уже давно превратился из обычного развлекательного приложения в полноценную бизнес-площадку и эпидемия коронавируса лишь ускорила развитие этого направления, отмечает исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

«Если раньше продажи через Instagram были относительно хаотичны и каждый пользователь организовывал процесс сам, в большинстве случаев с использованием сторонних ресурсов, то сегодня компания взяла курс на развитие этих возможностей и помощи в формировании четкой, понятной и комплексной системы под своим непосредственным контролем», — отмечает Ревский.

По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана, социальные платформы ведут борьбу за людей, который создают контент и тем самым повышают общую монетизацию площадок.

«Youtube, который делится доходами с блогерами, к концу года может сравняться по своим доходам с Netflix, то есть такая модель показала свою жизнеспособность.

Instagram сам по себе уже давно превратился в магазин на диване, и появление функций, которые помогут сделать этот процесс более централизованным и простым, давно напрашивалось.

И здесь Instagram соревнуется с тем же TikTok, чтобы привлечь к себе людей возможностью зарабатывать, а не только проявлять креативные таланты», -— рассказал Шерман.

Как отметил эксперт, в российском сегменте есть огромное число людей, которые зарабатывают или пытаются это делать с помощью своих блогов. Это огромная индустрия, для кого-то даже небольшой интернет-магазин становится постоянным бизнесом, поэтому новые функции точно «приживутся».

Однако блогер, автор и ведущий YouTube-канала This is Хорошо Стас Давыдов отметил, что подобные сервисы для рекламодателей не работают на российском сегменте.

«Свой маркетплейс уже очень давно есть у YouTube. Угадайте, сколько заказов с него пришло, например, на наш канал с пятью миллионами подписчиков? Верно - 0. У TikTok тоже в полуработающем состоянии есть что-то подобное, но не публичное. Подозреваю, что, если это и работает хоть как-то, то только на англоязычном рынке. Для русскоязычного сегмента, где любой рекламодатель ищет пути, как бы сделать подешевле и «посерее», пользоваться такими официальными маркетплейсами, на которые ещё скорее всего и авторам будет плевать, просто странно», — поделился своим мнением Давыдов.