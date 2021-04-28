Есть на это пять причин: почему ховерборды до сих пор не продаются

В сеть попал видеоролик, на котором можно увидеть мужчину, летящего на ховерборде — скейтборде, который может парить в воздухе, сообщает The Futurism.

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«Человек живет в 2030 году», — шутит пользователь, опубликовавший ролик в своем Twitter-аккаунте.

This man is living in 2030! pic.twitter.com/fgXLCEPldS — Buitengebieden (@BuitengebiedenB) April 24, 2021

Как можно заметить, мужчина пролетает над проезжей частью на устройстве, которое напоминает коптер. Это летающее средство передвижения создано компанией Omni Hoverboards. На официальном сайте компании сказано, что это «первый настоящий ховерборд», который был создан изобретателем Каталином Александру Дуру.

close Ховерборд от компании Lexus Ховерборд от компании Lexus Lexus

Данный ховерборд, по оценкам экспертов, стоит более $20 тыс.

Однако разработка пока недоступна для покупки, а дата ее выхода на рынок — неизвестна.

Впервые ховерборд можно было увидеть в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее 2», действие которого происходят в 2015 году. В фильме главный герой Марти Макфлай парит на устройстве, пытаясь скрыться от погони.

close Ховерборд в кадр из фильма «Назад в будущее 2» (1989) Ховерборд в кадр из фильма «Назад в будущее 2» (1989) Universal Pictures

В реальном же мире разработки такого устройства начались еще в начале 2000 годов, однако первые удачные прототипы появились только в 2014-2015 годах. Тогда сразу несколько компаний продемонстрировали свои версии летающих скейтбордов.

close Ховерборд от компании Hendo Ховерборд от компании Hendo Hendohover

Например, Arx Pax представила ховерборд Hendo и пообещала в будущем улучшить свою разработку. Другая американская компания ARCA Space Corporation также показала свою версию ховерборда— ArcaBoard. Однако ни одно из устройств до сих пор не попало на массовый рынок.

close Французский изобретатель Франки Запата со второй попытки смог пересечь пролив Ла-Манш Французский изобретатель Франки Запата со второй попытки смог пересечь пролив Ла-Манш YouTube

Директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев в беседе с «Газетой.Ru» выделил пять причин, почему ховерборды еще не попали на рынок.

«В первую очередь — это недолгий срок работы на одном заряде. Сегодня дальность полета на одном заряде может составлять максимум 300 метров, за редкими исключениями. Это происходит потому, что аккумуляторы имеют достаточно большой вес», — объяснил эксперт.

Вторая причина — это сложность управления, уверен Кивокурцев.

«Для управления такими транспортными средствами нужны определенные навыки, а ими обладают не все. Даже те, у кого есть специальная подготовка — профессиональные скейтбордисты и сноубордисты — пока не готовы ими свободно управлять», — отметил эксперт.

Третьей причиной, по мнению Кивокурцева, является цена устройств: «Стоимость ховербордов начинается от 10 тысяч долларов, с точки зрения массового рынка это недопустимо».

«Четвертая причина — это законодательные ограничения. Полеты дронов запрещены на территории городов многих стран, регулируется эта область не системно. Пятая причина — это то, что ховерборды пока скорее прототипы и MVP (минимально жизнеспособный продукт. — «Газета.Ru»). Они не готовы к массовому производству. Поэтому в ховербордах много брака и поломок. А сервисное обслуживание таких транспортных средств затруднительно — пока этим занимаются только сами производители», — поделился эксперт.

Заместитель руководителя Департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства Фонда «Сколково» по вопросам транспорта Кирилл Жанайдаров отмечает, что независимо от развития технологии, пока не будет разработан регламент регистрации полёта и требований к пилоту, на ховербордах летать никто не сможет.

«В этой области нет законодательного регулирования. В то же время воздушное пространство имеет четкие правила его использования, в том числе есть требования к зонам передвижения, высотам, навыкам пилота и т.д. Даже использование дрона, который можно купить в любом магазине электроники, требует согласования с авиационными и не только органами исполнительной власти. В Москве, например, это Департамент региональной безопасности», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».