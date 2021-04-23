«Срочно удалять»: обновление Windows «ломает» видеоигры

Сотрудник корпорации Nvidia, которая выпускает одноименные графические процессоры, посоветовал геймерам удалить последнее обновление Windows 10. Как сообщает портал Windows Central, апдейт под номером KB5001330 вызывает проблемы в работе видеокарт, которые в свою очередь сильно оказывают влияние на работу компьютера и игр в частности.

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Так, геймеры страдают от тормозящей картинки, нестабильной частоты кадров и прочих проблем, мешающих нормально играть. Также после установки обновления некоторые пользователи не могут войти в такие папки, как «Мои документы» и «Изображения», а у отдельных юзеров даже появляется «синий экран смерти», либо система вовсе не загружается.

При этом вышеперечисленные проблемы возникают не только на ПК с аппаратным обеспечением от Nvidia, но и на тех, которые имеют видеокарты от другого крупного производителя — AMD.

«Если вы заметили, что производительность во время игры упала, проверьте не решит ли эту проблему отката обновления ОС», — советует сотрудник Nvidia на форуме поддержки. При этом сама компания официальных рекомендаций по борьбе с неисправностями не давала.

Стоит отметить, что такие проблемы возникают не только в вышеупомянутом обновлении, но и в мартовской версии апдейта — KB5000842. На данный момент решение одно — удалить ломающее игры обновление Windows, чтобы дождаться исправляющего патча.

Однако при удалении обновления пользователь также удаляет и другие исправления, в том числе и улучшения безопасности, ради которых обновления операционной системы и выпускаются.

Таким образом, решая проблемы, связанные с видеоиграми, можно оставить свой компьютер без должной защиты.

«Это уже не первые проблемы с Windows 10, которые приводят к замедлению работы приложений и игр. Может быть несколько причин в такой ситуации. Во-первых, возможно, что у вашего ПК недостаточная мощность. Во-вторых, возможны проблемы и с самой игрой или с некачественной настройкой операционной системы и параметров игры», — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Деев советует геймерам удалить игру и переустановить ее заново, при этом стоит воспользоваться другим источником для загрузки контента.

«Если мощности ПК достаточно, и игра не содержит ошибок, проблема заключается в некорректных настройках операционной системы. Для того чтобы исправить ситуацию, потребуется прибегнуть к комплексным действиям: очистить ПК от «мусора», убрать из системы всё лишнее, а также настроить игру на меньшие графические характеристики», — поделился эксперт.

Ранее Nvidia заявила о том, что начнет бороться с майнерами. Компания будет намеренно снижать производительность своей последней модели GeForce RTX 3060, релиз которой состоялся 25 февраля нынешнего года, если она будет использоваться для добычи криптовалюты эфир.

Сейчас видеокарты находятся в дефиците из-за скупающих их криптомайнеров, а также пандемии, нарушившей глобальные поставки комплектующих.

В связи с этим геймеры не могут найти новые модели в магазинах, с чем и собирается бороться производитель.

«Мы геймеры до мозга костей. Мы одержимы новыми функциями, технологиями, новой архитектурой и новыми играми. Мы разработали графические процессоры GeForce для геймеров, и они в них сильно нуждаются», — заявила компания, объясняя свое решение.