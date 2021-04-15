Взлом и порабощение: чем опасна чипированная макака Маска

В начале апреля компания Илона Маска Neuralink провела презентацию, в рамках которой макака Пейджер смогла сыграть в пинг-понг с помощью чипа, вживленного прямо в ее мозг. Таким образом Neuralink показала технологию нейроинтерфейса, связывающую мозг и компьютер.

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Чип, который был имплантирован в мозг Пейджер, похож на небольшой диск и соединяет тысячи микронитей чипа с нейронами мозга, которые отвечают за движения. Подобный интерфейс «мозг-машина» может принести человечеству огромную пользу, но они также могут нести в себе скрытые риски, утверждает портал The Next Web.

По заявлению Neuralink, технологию можно использовать для помощи парализованным людям, дав им таким образом возможность самостоятельно управлять компьютеризированными устройствами.

Кроме того, чип может помочь инвалидам получить более качественный опыт использования протезов. Однако это не все «живительные» свойства чипа, он также может помочь в борьбе с депрессией, наркоманией, слепотой и глухотой — имплант будет стимулировать те области мозга, которые отвечают за тот или иной процесс.

Помимо области здравоохранения, интерфейс «мозг-компьютер» может дать человечеству новый опыт использования техники. Например, пользователь мог бы набирать текст в сообщении со скоростью мысли, не используя при этом руки. Также Neuralink обещает, что чип даст возможность подключить мозг напрямую к интернету. Благодаря этому можно было бы значительно увеличить человеческий интеллект и упростить коммуникацию между людьми.

Однако некоторые эксперты скептически относятся к возможностям, которые обещает корпорация Илона Маска.

«Нейробиология далека от понимания того, как работает мозг, и уж тем более не способна расшифровать его сигналы», — отметила профессор медицинской этики и политики здравоохранения Пенсильванского университета Анна Векслер.

Кроме того, вполне возможно, что хакеры могут получить доступ к имплантированным чипам и вызвать неисправность или перехватить управление. Последствия таких действий могут быть фатальными для жертвы.

Некоторые беспокоятся даже о том, что ИИ сможет подавить и взять под контроль сознание хозяина. Сам Илон Маск ранее утверждал, что искусственный интеллект представляет собой экзистенциальную угрозу для человечества.

«Опасность, которую несет ИИ, игнорируется многими очень умными людьми, потому что они не думают, что компьютер может быть таким же умным, как они. А это высокомерие и явная фальшь», — поделился Маск.

Между тем, по словам Маска, первые испытания на людях Neuralink может провести уже в конце этого года. Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE. Евгений Волошин уверен, что технология далека от промышленного применения, и ее потенциал на данный момент однозначно не раскрыт, поэтому рано предметно говорить о рисках.

«В нейроинтерфейсе будет чип, процессор или однокристальная система (System-on-a-Chip — SoC). На нем будет исполняться код: может быть даже будет полноценная операционная система или операционная система реального времени (real-time operating system — RTOS). У нейроинтерфейса чипа будут какие-то интерфейсы взаимодействия с внешним миром. А значит, для этого класса устройств будут характерны все риски, рассматриваемые для программно-аппаратных комплексов. Ведь все, где исполняется код, потенциально уязвимо», — отмечает Волошин.

По его мнению, ко всему, что имплантируется в человека, должны предъявляться жесткие требования, в том числе и по кибербезопасности.

«Neuralink представляет собой роботизированную платформу с интеграцией электродов и анализом активности с помощью специального ПО. Это, безусловно, прорывная технология, способная помочь множеству людей с неврологическими заболеваниями.

Однако, по сути – это сверхкомпактный компьютер с программным обеспечением и сетевыми интерфейсами.

Любое программное обеспечение содержит какое-то количество ошибок, и чем оно сложнее, тем ошибок больше», — поделился Дмитрий Москвин, доцент вуза-участника Проекта 5-100 Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Некоторыми из этих ошибок потенциально могут воспользоваться злоумышленники для оказания какого-либо воздействия на работу системы, считает собеседник «Газеты.Ru».

«Neuralink позволяет как считывать информацию напрямую из мозга, так и воздействовать на мозг путем электрической стимуляции нейронов. В совокупности с сетевыми интерфейсами, а в планах у разработчиков, в том числе, подключение беспроводных интерфейсов, это порождает ряд серьезных угроз безопасности, полностью устранить которые практически невозможно.

Так перехват информации, генерируемой мозгом для управления внешними устройствами, позволит злоумышленникам фактически дистанционно читать мысли пользователей Neuralink.

А уязвимости в программном обеспечении для стимуляции нейронов могут позволить оказать разрушительное воздействие на мозг, начиная от ограничения деятельности человека, вплоть до смерти, и заканчивая фактически удаленным управлением поведением человека, внедрением ему определенных реакций и мыслей, побуждением к определенным действиям, которые могут выполняться даже бесконтрольно и неосознанно», — заключил Москвин.