Компьютерный ренессанс: почему потребность в ПК будет расти

Продажи ПК выросли на 32% в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает портал CNBC со ссылкой на исследование консалтинговой компании Gartner. Исследовательская компания заявила, что это самый высокий показатель, который она фиксировала с 2000 года.

Реклама

Также в отчете было подсчитано, что за квартал было продано около 70 млн ноутбуков и настольных компьютеров — это лучший результат за последние шесть лет. Ведущими производителями на рынке были названы такие компании как Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer и Asus.

Аналитики также предполагают, что бум на рынке ПК не закончится, несмотря на спад пандемии.

«По крайней мере в этом году, особенно в его первой половине, спрос на компьютеры останется таким же высоким. Вопрос в том, насколько он будет заметным во второй половине», — заявил исследователь Gartner Микако Китагава в интервью CNBC.

Удивительно, что рынку ПК удалось достичь таких результатов, учитывая, что первое полугодие — обычно не самый лучший период для продаж, так как на вторую половину года приходятся новогодние и рождественские праздники, а значит сезон подарков. Кроме того, на результаты оказали сильное влияние проблемы с поставками, которые задерживаются на несколько месяцев, и мировой дефицит чипов — одного из главных компонентов для ПК.

«Цепочка поставок была полностью нарушена год назад из-за коронавируса и до сих пор не восстановилась — на этот раз из-за глобального дефицита полупроводников», — объяснил Китагава.

Данные других исследовательских компаний также указывают на рост рынка ПК в первом полугодии 2021 года. Так, по оценкам Canalys и IDC, продажи выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен в том, что рынок компьютерной техники будет расти и дальше, так как пандемия лишь ускорила многие процессы.

«Кроме того, сам стиль потребления гражданами большинства стран изменился. Такие тенденции отмечены во многих государствах. Стремление к экономии, активный уход на онлайн-площадки в ущерб традиционному ритейлу. Сектор развлечений – лишь одно из направлений, которое будет развиваться и после пандемии в онлайн-режиме», — объясняет Деев.

Карантин и переход на удаленный режим работы также стали стимулом серьезного роста продаж техники во всем мире. По словам эксперта, многие компании оценили выгоду такого режима работы, переводя все большее количество сотрудников на дистанционные должности.

«Поэтому рынок компьютерной техники и различных приложений для бизнеса и развлечений кардинально не снизится даже после полной победы над пандемией. Ряд ограничений все равно останется, люди будут меньше путешествовать, а жизнь онлайн станет привычным времяпрепровождением», — отмечает эксперт.

Вице-президент коммуникационной группы iMARS, вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса «Спутник» Владимир Нерюев также не ожидает падения спроса на персональные компьютеры после стабилизации эпидемиологической обстановки.

«Конечно, самоизоляция привела к тому, что жители не только России, но и других стран, весьма активно скупали компьютеры, чтобы иметь возможность работать из дома. И от этого спрос существенно вырос. Но не стоит забывать, что последние годы все больше сфер экономики уходит в онлайн. Это и развлечение, и торговля, и оплата услуг.

Люди все реже хотят куда-то ехать, стоять в очередях, ведь гораздо проще посмотреть новый фильм в онлайн-кинотеатре, покупки сделать в маркетплейсе не выходя из дома, а еду или продукты заказать в службе доставки.

Это экономит и время, и деньги. Понятно, что для таких операций в онлайне также требуются компьютеры», — рассказал эксперт.

Также существует еще одно направление, активно влияющее на рынок — криптовалюты.

«Для майнинга требуются современные компьютеры с мощными видеокартами. Причем, если несколько лет назад количество криптовалют можно было буквально перечесть по пальцам одной руки, то сегодня их десятки. И спрос на добычу электронных денег во всем мире растет постоянно. Логично, что и потребность в компьютерах также увеличивается», — отмечает Нерюев.

Также нельзя исключать фактор технологической модернизации и развития производства, массовой компьютеризации даже самых консервативных отраслей — это тоже влияет на рынок ПК, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

«В текущих реалиях, когда новые технологии производятся несколько раз в год, «дно» спроса может и не быть достигнуто — поскольку на смену старым вариациям ПК всегда приходят новые предложения, а перенасыщение этого рынка на сегодня почти невозможно. При этом цены на персональные компьютеры, скорее всего, будут корректироваться в зависимости от инфляции и курса валют — базовых показателей, влияющих на стоимость всей техники. Особых триггеров к росту или падению цен на продукт пока что не видно», — считает Шерман.

По словам исполнительного директора аналитического агентства «Медиа Перспектива» Николая Ворожейкина, более востребованными оказались ноутбуки, а поставки настольных компьютеров упали.

«Такую тенденцию вызвала необходимость работать и учиться дистанционно из любой точки мира. Именно поэтому сегодня рынок сложно измерить количеством устройств на семью. Меняется динамика количества компьютеров на одного человека. В условиях, когда родители работают удаленно, а школьники вынуждены также заниматься на дистанционном обучении, во многих семьях возникает необходимость покупки дополнительного устройства для ребенка», — считает Ворожейкин.

По его мнению, в условиях продолжающегося локдауна 2021 года высокий спрос на компьютеры, возможно, сохранится, несмотря на массовую вакцинацию, так как большинство компаний все еще не вернули в офисы своих сотрудников.

Кроме того, образование в онлайн-формате может продолжаться даже после открытия учебных заведений, а рядовые потребители по-прежнему могут приобретать различные товары и продукты питания в онлайне.