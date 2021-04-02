«А судьи кто?!»: почему Facebook так и не освоил азы саморегулирования

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На сегодняшний день собственный регулятор потребовал от Facebook восстановления четырех из пяти резонансных сообщений, удаленных модераторами соцсети. Публикации были связаны с разжиганием ненависти, подстрекательством к насилию и другими острыми темами.

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Например, по решению совета, Facebook вернула публикацию, сравнивающую президента Франции Эммануэля Макрона с дьяволом. Впереди у комиссии еще большое испытание. Ей предстоит решить судьбу аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, заблокированного в январе 2021 года во время беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне.

При этом, по мнению критиков совета, в одних случаях его решения оказываются чересчур жесткими, в других же деструктивному контенту не уделяется должного внимания.

Кроме того, эксперты считают, что камнем преткновения является попытка Facebook найти универсальный подход к модерации контента и свободе слова без учета культуры и традиций государств, где соцсеть осуществляет свою деятельность.

Закон не писан

Административный директор надзорного органа Томас Хьюз заявил, что главной задачей совета является разработка принципов саморегулирования, которые могли бы направлять деятельность Facebook, даже если это противоречит законодательству отдельных стран.

Он также предположил, что в перспективе онлайн-платформа может пересмотреть свою политику в отношении требований локальных юрисдикций, отметив, что «это будет интересный момент».

При этом, с заявлением руководства Независимого совета по модерации не согласны даже те, кого Facebook нанял для проведения фактчекинга.

Как отметил Уилл Мой, исполнительный директор британской компании Full Fact, которую соцсеть привлекла для борьбы с дезинформацией, «подобные меры не должны противоречить национальным законодательствам стран мира». Он также задался вопросом, кто должен принимать такие решения.

В работоспособности регулятора усомнился и Роджер МакНэми, один из первых инвесторов в Facebook. «Это [Независимый совет по модерации контента] безнадежная, неадекватная и глубоко скомпрометированная организация, направленная на решение конкретных проблем, но фактически ни на что не влияющая. Это группа людей с благими намерениями, настроенная на провал», – заключил он.

Все против

Очевидно, что вольный подход транснациональной корпорации к трактованию законов не устраивает ни одну из стран, заинтересованных в том, чтобы руководство Facebook и других социальных сетей подходило к публикуемому контенту с большей ответственностью.

Так, Европейская комиссия в декабре 2020 года представила «Закон о цифровых услугах», направленный на борьбу с информацией, разжигающей ненависть, нарушающей права человека и призывающей к совершению преступлений.

Ожидается, что эта инициатива также позволит создать гарантии соблюдения цифровых пользователей, чьи публикации были ошибочно удалены интернет-площадками. В случае неисполнения этих требований онлайн-платформам могут грозить штрафы в размере штрафы до 6% от их годового оборота, что в случае с Facebook и Google может вылиться в многомиллиардные суммы.

Проблема предвзятой модерации и неудаления деструктивного контента иностранными соцсетями актуальна и для России.

4 мая 2021 года Таганским районным судом будут рассмотрены административные дела к Google и Facebook за отказ удалить противоправную информацию. В свою очередь, 2 апреля 2021 Twitter был оштрафован на 8,9 млн рублей по трем аналогичным нарушениям.