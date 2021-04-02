«Склад перезаливов»: что ждет российский видеохостинг Rutube

В сети состоялся перезапуск сервиса Rutube, который начал работать в формате видеохостинга в 2006 году, сообщает RT. В конце декабря минувшего года стало известно о том, что платформу полностью выкупил холдинг «Газпром-медиа».

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Как следует из пресс-релиза, был полностью переработан интерфейс сайта и навигация. Авторы теперь могут использовать студию для загрузки своего контента, а также монетизировать его. В скором времени будет добавлена возможность проводить прямые трансляции, а ближе к концу года появится возможность продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

Ранее «Газпром-медиа» обещал сделать Rutube «таким же удобным» для размещения контента, как и YouTube, однако амбиции холдинга вызывают вопросы — все-таки американский конкурент намного крупнее как по количеству загруженных роликов, так и по объемам лояльной аудитории.

Депутат Государственной Думы РФ Антон Горелкин в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что России, безусловно, нужен свой национальный хостинг видеофайлов, потому что в последнее время можно наблюдать «очевидное антироссийское поведение YouTube».

«Думаю, при правильном подходе у него [Rutube] есть шанс. Во-первых, у «Газпрома» много своего контента для видеоплощадки. Во-вторых, Rutube вполне может наладить монетизацию на каких-то условиях эксклюзива или премьерности и предложить нашим блогерам интересные условия.

Не исключаю, что со временем многие перетекут на Rutube.

Кстати, с Rutube за статус национального может захотеть поконкурировать еще кто-нибудь из игроков рынка — тот же »Яндекс. Эфир», например. Российские программисты — лучшие в мире, и догнать и перегнать YouTube для них вполне посильная задача, я уверен», — считает Горелкин.

Rutube наконец преобразился и стал выглядеть очень прилично, но, увы, приятный интерфейс не избавил сервис от главной проблемы: Rutube сегодня — это склад «перезаливов» видео с других платформ, считает digital- и SMM-менеджер коммуникационной группы iMARS Иван Коварский.

«Уникального контента либо нет, либо его очень мало, и это сразу бросается в глаза. Популярные авторы снимают видео для YouTube или TikTok и «дозаливают» их еще и на Rutube — на всякий случай. Совсем не хочется видеть Rutube облачным хранилищем дубликатов видео, взятых с других платформ. Как же заставить создателей контента публиковать уникальные ролики на российской площадке? Похоже, единственный способ — договориться с ними напрямую. Нужно поставить пользователям интернета ультиматум: «Посмотреть это видео можно только на RuTube, и больше нигде!»» — заявил Коварский.

Rutube как национальный аналог всемирного известного сервиса вряд ли имеет такие же перспективы для развития, потому что повторение всегда хуже оригинала, считает независимый пиар-консультант Анастасия Куценко.

«Точно так же, как сервис «Я молодец» (тоже принадлежащий «Газпром-медиа») не способен повторить успех TikTok. Кроме того, ни для кого не секрет, что «Газпром-медиа» очень плотно сотрудничает с Роскомнадзором в плане соблюдения требований по размещению ненадлежащего контента. Это может отпугнуть часть блогеров, которые и хотели бы перейти на российский сервис, но все же хотят развиваться в рамках глобальной площадки, которым является YouTube», — сообщила Куценко.

Сейчас есть тренд на развитие отечественных платформ, поэтому инвестиции в Rutube вполне понятны, заявил Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency.



«Газпром-медиа» обладает как большой библиотекой самого разнообразного контента, так и возможностями по продвижению видеохостинга. Его будущее будет зависеть от того, какая там будет предложена модель монетизации, будет ли какой-то эксклюзивный контент представлен именно там, а не у конкурентов, появятся ли там свои топ-блогеры, иными словами, появится ли вокруг платформы хайп, чтобы она смогла найти свою нишу на рынке.

Перезапуск для удобства пользователей — это шаг в правильном направлении, но создание конкурента для YouTube потребует очень значительных усилий, поскольку YouTube уже стал именем нарицательным.

В России есть своя социальная сеть и свой поисковик, чего нет в очень многих странах, но они появились тогда, когда эта ниша на рынке была не занята. Возможно, Rutube будет также активно использоваться государственными структурами и в образовательных целях, что также будет одним из способов привлечения аудитории», — предположил эксперт.

А вот опрошенные «Газетой.Ru» авторы и продюсеры контента оказались более категоричны и резки в отношении Rutube.

«Я могу сказать, что ни один успешный и состоявшийся блогер не уйдет со своей платформы на какую-то другую», — заявил Александр Балковский, предприниматель, совладелец студии Z-Agency и менеджер Саши Спилберг.

Лицо проекта «This is хорошо», блогер Стас Давыдов сообщил о том, что ему лично «плевать на Rutube».

«Там нет комьюнити абсолютно никакого, чтобы блогерам захотелось переходить. Это уже давно абсолютно неживой сервис. Было уже на моем веку полно «социалок», которые как-то стимулировали к себе переходить, выплачивали за это партнерки или приводили аудиторию, но как только искусственная стимуляция активности прекращалась, все мгновенно загибалось. Так что если не случится только какая-нибудь блокировка YouTube, вряд ли много будет людей, которые по собственной инициативе пойдут на Rutube», — заключил Давыдов.