Устаревший дизайн и поддержка 5G: чего ждать от iPhone SE 3

Аналитик Росс Янг поделился новыми подробностями о предстоящем смартфоне iPhone SE 3 в своем Twitter-аккаунте, сообщает портал 9to5Mac.
Судя по всему, Apple решила перенести выход iPhone SE 3 на следующий год. Так, по словам аналитика, в 2022 году третья версия бюджетного смартфона сохранит свои старые размер и внешний вид. Таким образом, iPhone будет иметь экран размером 4,7 дюйма. Кроме того, Apple добавит в самую доступную модель «яблочных» телефонов возможность поддержки сети 5G.
2023 год обрадует любителей техники Apple гораздо сильнее. Янг уверяет, что iPhone SE, который появится в магазинах через два года, сменит массивную «челку» над дисплеем на более компактную «точку». Такое решение визуально увеличит рабочую сторону экрана, с которой может взаимодействовать владелец.
Это также может означать, что iPhone SE 2023 года кардинально сменит дизайн, и Apple откажется от рамок снизу и сверху, а также от физической кнопки Home.
При этом устройство получит 6,1-дюймовый дисплей, что потенциально может свидетельствовать о появлении iPhone SE Plus — более крупной модели популярного гаджета.
В прошлом месяце предсказания насчет iPhone SE 3 давал другой инсайдер — аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами в отношении продукции Apple. Куо так же предположил, что iPhone SE нового поколения выйдет в 2022 году и получит поддержку технологии связи пятого поколения.
Также Куо уже успел дать прогнозы касательно iPhone 13, который должен появится уже этой осенью — по словам аналитика, презентация пройдет в сентябре, как это было до пандемии. Грядущая линейка «яблочных» смартфонов сохранит внешний вид iPhone 12 и будет также состоять из четырех моделей, считает Куо.
Среди других нововведений, которые могут ждать iPhone 13, эксперт выделяет отсутствие портов как для наушников, так и для подзарядки — смартфон может заряжаться исключительно с помощью беспроводной технологии.
Специалист предсказывает появление Touch ID с датчиком отпечатков пальцев, встроенным либо в дисплей, либо в кнопку питания.
С этим предсказанием согласен и Росс Янг — он также заявил, что устройства 13 серии будут похожи на предыдущую линейку. Также Янг считает, что iPhone 13 будут оснащены дисплеями ProMotion с частотой 120 Гц, в то время как последние модели смартфонов имеют дисплеи с частотой 60 Гц. Кроме того, одной из новых функций «яблочного» гаджета может стать дисплей, который никогда не отключается.
Также серия iPhone 13 получит улучшенные датчики камеры и возможность подключения 5G с частотой менее 6 ГГц. При этом «старшие» смартфоны Pro и Pro Max получат улучшенную широкоугольную камеру.
Изменится и блок камер — он будет покрыт общим защитным стеклом, что сделает гаджет более эргономичным и удобным, так как линзы можно будет очистить одним движением.