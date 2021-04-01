Око за око: Байден ударит по британцам пошлинами за цифровой налог

Зуб за зуб

В список товаров, которые могут попасть под санкции, входит 69 позиций, в том числе керамика, косметика, верхняя одежда, игровые консоли и мебель, сообщила «Би-би-си».

По мнению Вашингтона, введение пошлин пополнит американский бюджет на $325 млн.

Предполагается, что именно такую сумму получит Лондон взимая цифровой налог с американских технологических компаний.

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В тоже время, по подсчетам британского Управления по вопросам бюджетной ответственности бигтех заплатит в казну Туманного Альбиона порядка $413,8 млн в текущем финансовом году и около $965,6 млн в будущие годы.

Британское правительство уже заявило, что, если США реализуют озвученные меры, оно будет вынуждено рассмотреть все варианты защиты национальных интересов и промышленности.

В тоже время Великобритания готова продолжать переговоры с США по выработке новых правил налогообложения американских техногигантов.

Справедливый налог?

«Мы работаем с США и другими международными партнерами, чтобы найти общее решение этой проблемы, и отменим налог на цифровые услуги (DST), когда оно будет найдено», – отметил официальный представитель британского правительства.

«Как и многие другие страны мы хотим быть уверены, что технологические компании платят справедливые и достаточные по размеру налоги.

Наш налог является разумным, соразмерным и недискриминационным» - заявил он.

Цифровой налог в размере 2%, нацеленный в первую очередь на американских технологических гигантов, включая Amazon, Google и Facebook, начал действовать на территории Великобритании с 1 апреля 2020 года.

Официальный Лондон считает это требование справедливым и обоснованным.

Аналогичные споры с властями США ранее возникали в Австрии, Индии, Испании и Франции, где законопроект о налогообложении иностранных ИТ-компаний был принят в июле 2019 года.

Трамп ушел, но дело его живет

Под действие французского налога попадают все зарубежные игроки, чей оборот в стране превышает €750 млн в мире и €25 млн, а также компании, занимающиеся онлайн-рекламой, интернет-торговлей или работой агрегаторов информации.

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% на импорт вин, а в июле 2020 года США объявили о введении с января 2021 года 25% пошлин на ряд французских товаров.

Тем не менее, несмотря на угрозы, в ноябре 2020 года власти Франции начали рассылать уведомления американским корпорациям о необходимости уплаты нового цифрового налога.

Лондон, в свою очередь, рассчитывает на то, что ему удастся примириться с администрацией Байдена.

Однако недавнее заявление Вашингтона, по сути, продолжает политику Трампа, считавшего введение цифрового налога необоснованным и обременительным для американского бигтеха.