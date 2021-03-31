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YouTube убрал счетчик дизлайков. Блогеры говорят, что это поможет им

Блогеры оценили скрытие счетчика дизлайков на YouTube

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Популярный видеохостинг YouTube решил провести эксперимент в рамках борьбы с намеренными дизлайк-атаками и отключил счетчик отметок «не нравится». Как отметили в сервисе, большое количество дизлайков может негативно сказываться на психическом состоянии авторов роликов. «Газета.Ru» побеседовала с российскими блогерами и выяснила, как они относятся к этому нововведению.
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YouTube объявил о начале эксперимента по скрытию счетчика дизлайков, сообщает портал The Verge.

«В ответ на просьбы авторов как-то повлиять на намеренные кампании по увеличению числа дизлайков мы решили протестировать новый интерфейс, который не показывает их количество», — написано в официальном Twitter-аккаунте платформы.

По мнению администрации YouTube, дизлайки могут негативно влиять на психоэмоциональное состояние блогера и спровоцировать недоброжелателей специально увеличивать количество дизлайков под видео. Основная цель эксперимента — отбить подобное желание.

Кнопки «нравится» и «не нравится» — это часть обратной связи от подписчиков, которая может направлять творчество блогера, поэтому «пальцы вниз» не уходят с платформы совсем: пользователи все еще могут оценивать видеоролики, а подробная статистика лайков и дизлайков будет доступна авторам каналов в творческой студии YouTube.

«Участвующие в эксперименте зрители все так же смогут оставлять лайки или дизлайки, чтобы оставить отзыв для автора и помочь с настройками рекомендаций YouTube», — подтвердили в сервисе.

Большое количество отметок «не нравится» действительно негативно сказывается на состоянии блогеров, отмечает один из основателей проектов Rakamakafo и Ready Steady Go, а также автор и ведущий канала SOBOLEV Николай Соболев.

«Я работаю на площадке на протяжении семи лет и за это время встретил многих людей, которые переживали из-за того, что им ставят дизлайки. При этом стоит помнить, что у нас сейчас такое время, когда никого унижать нельзя и обидеть всех очень легко, так что, мне кажется, подобная тенденция вполне предсказуема и необходима для снижения уровня стресса и кибербуллинга, проявляющийся в дизлайках, которые ставят под видеороликами различных авторов», — говорит Соболев.

Видеоблогер добавляет, что на работе сервиса и авторов это практически никак не скажется.

«Однако отсутствие общественно видимых дизлайков может расслабить, потому что существование концепции лайков и дизлайков помогало блогерам создавать качественный контент, потому что все так или иначе боятся получить большое количество пальцев вниз. Так что при создании контента может пропасть дополнительная мотивация», — рассуждает Соболев.

Автор и ведущий канала »Руслан Усачев» и тревел-шоу «Пора Валить!» Руслан Усачев обращает внимание, что количество лайков и дизлайков уже давно не важно для алгоритмов платформы и никак не учитывается.

«Я думаю, YouTube может спокойно от них отказаться. Гораздо более важную роль играет то, сколько человек посмотрело ролик и как долго пользователь смотрит видео. Это важнее, нежели то, какие ролики ему понравились, а какие нет», — подчеркивает блогер.

YouTube-блогер Саша Спилберг соглашается с тем, что дизлайки на платформе не нужны.

«У меня пока этой функции не появилось, но я считаю, что нужно убрать лайки и дизлайки со всех платформ, потому что это только вредит контенту: блогер думает о них, а не о полезности своего контента. Авторы, безусловно, смогут расслабиться без дизлайков. Но сначала нужно посмотреть, чем закончится эксперимент, и только после этого делать выводы», — резюмирует собеседница «Газеты.Ru».

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