YouTube убрал счетчик дизлайков. Блогеры говорят, что это поможет им

YouTube объявил о начале эксперимента по скрытию счетчика дизлайков, сообщает портал The Verge.

«В ответ на просьбы авторов как-то повлиять на намеренные кампании по увеличению числа дизлайков мы решили протестировать новый интерфейс, который не показывает их количество», — написано в официальном Twitter-аккаунте платформы.

In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

По мнению администрации YouTube, дизлайки могут негативно влиять на психоэмоциональное состояние блогера и спровоцировать недоброжелателей специально увеличивать количество дизлайков под видео. Основная цель эксперимента — отбить подобное желание.

Кнопки «нравится» и «не нравится» — это часть обратной связи от подписчиков, которая может направлять творчество блогера, поэтому «пальцы вниз» не уходят с платформы совсем: пользователи все еще могут оценивать видеоролики, а подробная статистика лайков и дизлайков будет доступна авторам каналов в творческой студии YouTube.

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«Участвующие в эксперименте зрители все так же смогут оставлять лайки или дизлайки, чтобы оставить отзыв для автора и помочь с настройками рекомендаций YouTube», — подтвердили в сервисе.

Большое количество отметок «не нравится» действительно негативно сказывается на состоянии блогеров, отмечает один из основателей проектов Rakamakafo и Ready Steady Go, а также автор и ведущий канала SOBOLEV Николай Соболев.

«Я работаю на площадке на протяжении семи лет и за это время встретил многих людей, которые переживали из-за того, что им ставят дизлайки. При этом стоит помнить, что у нас сейчас такое время, когда никого унижать нельзя и обидеть всех очень легко, так что, мне кажется, подобная тенденция вполне предсказуема и необходима для снижения уровня стресса и кибербуллинга, проявляющийся в дизлайках, которые ставят под видеороликами различных авторов», — говорит Соболев.

Видеоблогер добавляет, что на работе сервиса и авторов это практически никак не скажется.

«Однако отсутствие общественно видимых дизлайков может расслабить, потому что существование концепции лайков и дизлайков помогало блогерам создавать качественный контент, потому что все так или иначе боятся получить большое количество пальцев вниз. Так что при создании контента может пропасть дополнительная мотивация», — рассуждает Соболев.

Автор и ведущий канала »Руслан Усачев» и тревел-шоу «Пора Валить!» Руслан Усачев обращает внимание, что количество лайков и дизлайков уже давно не важно для алгоритмов платформы и никак не учитывается.

«Я думаю, YouTube может спокойно от них отказаться. Гораздо более важную роль играет то, сколько человек посмотрело ролик и как долго пользователь смотрит видео. Это важнее, нежели то, какие ролики ему понравились, а какие нет», — подчеркивает блогер.

YouTube-блогер Саша Спилберг соглашается с тем, что дизлайки на платформе не нужны.

«У меня пока этой функции не появилось, но я считаю, что нужно убрать лайки и дизлайки со всех платформ, потому что это только вредит контенту: блогер думает о них, а не о полезности своего контента. Авторы, безусловно, смогут расслабиться без дизлайков. Но сначала нужно посмотреть, чем закончится эксперимент, и только после этого делать выводы», — резюмирует собеседница «Газеты.Ru».