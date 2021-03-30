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«Сигнал для сторонников»: как Трамп борется с информационной блокадой

Эксперты оценили последствия запуска сайта Дональда Трампа

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Скриншот одной из страниц сайта Дональда Трампа Скриншот одной из страниц сайта Дональда Трампа
Скриншот одной из страниц сайта Дональда Трампа

Скриншот одной из страниц сайта Дональда Трампа

45office.com
У экс-президента США Дональда Трампа появился сайт для связи со своими сторонниками, а также координации дальнейших политических действий. Ранее Трамп был заблокирован в крупнейших социальных сетях, и тем самым лишился коммуникации со своими единомышленниками. Сможет ли сайт стать адекватной заменой Twitter и получится ли у экс-президента снова влиять на умы людей с его помощью — разбиралась «Газета.Ru».
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Бывший президент США Дональд Трамп и его жена Меланья Трамп запустили свой собственный сайт 45Office.com, предназначенный для связи с прессой и общественностью, сообщает портал Fox News.

«Офис Дональда Трампа стремиться сохранить великолепное наследие администрации Трампа, а также продвигать программу America First [рус. «Америка превыше всего»]. Мы будем стремиться информировать, просвещать и вдохновлять американцев, поскольку хотим построить действительно великое американское будущее. Благодаря этому сайту, президент Трамп останется неутомимым борцом за трудолюбивых мужчин и женщин нашей великой страны и за их право жить в безопасности, достоинстве, процветании и мире», — сказано на главной странице сайта.

В других разделах сайта можно обнаружить информацию, восхваляющую 45-го президента США, в том числе слова о том, что Трамп «спас бесчисленное количество жизней» во время пандемии коронавируса, а также многие другие высокопарные высказывания.

Кроме того, на сайте есть возможность отправить Трампу сообщение с обратной связью, а также заказать именное поздравление с особым случаем от экс-президента и его первой леди.

На прошлой неделе старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент вернетсяв социальные сети на своей «собственной платформе» в течение следующих нескольких месяцев. Дело в том, что аккаунты Трампа в таким социальных сетях как Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия сторонниками главы государства.

Таким образом, создание собственного сайта — попытка вновь вернуться в новостную повестку, однако получится ли у Трампа вновь активно общаться с избирателями так, как это было ранее? Digital Project Manager коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров уверен, что без доступа к основным социальным сетям и телеканалам политику будет сложно оказывать то прежнее влияние, которое было у Трампа во время президентства.

«После штурма Капитолия многое изменилось, Трамп остался без своих аккаунтов, поэтому сейчас планирует создать собственную платформу. Вряд ли она станет сильным конкурентом для Facebook и других социальных сетей, но возможность доносить свои идеи до сторонников у 45-го президента США снова появится.

У Дональда, как мне кажется, два выхода: либо все-таки пытаться развить свою площадку, либо действовать через доверенного лица, например, супругу или детей, их ведь не блокировали», — считает эксперт.

По словам независимого PR-консультанта Анастасии Куценко после проигрыша на президентских выборах в США Дональд Трамп выпал из мировой новостной повестки.

«Власть и возможность принимать решения, которые важны для огромного числа людей – это определяет интерес к личности политика, которым Трамп больше не является.

Поэтому если даже он запустит десяток новых соцсетей и мессенджеров, которые мгновенно привлекут миллионы пользователей, прежнюю популярность он себе не вернет.

Дональд Трамп больше ничего не решает в политике и потому попытки привлечь к себе внимание выглядят скорее несерьезными»,— объясняет эксперт.

Некоторые эксперты придерживаются противоположной точки зрения. Управляющий партнер B&C Agency Марк Шерман уверен, что у Трампа по-прежнему есть большое число сторонников, которые никуда не делись.

«Это десятки миллионов человек, к тому же команда Трампа очень хорошо владеет технологиями дистрибуции информации в социальных сетях с помощью таргетинга. После того, как аккаунты Трампа были заблокированы ведущими соцсетями, ему нужен свой рупор для общения со сторонниками Республиканской партии, поскольку формально он может участвовать в следующих выборах. Вопрос в том, чем он будет снабжать посетителей сайта, которые наверняка будут ждать тех же самых высказываний в не всегда, скажем так, политкорректном ключе», — считает Шерман.

Кроме того, по его словам, Трамп остается одним из самых влиятельных республиканцев, поэтому его сайт выглядит очень органичным с точки зрения того, чтобы оставаться в политическом поле.

«Это четкий и явный сигнал для сторонников, что он остается, в отличие от других бывших президентов, в активной политике. С дистрибуцией контента у него точно не будет проблем из-за большого числа изданий на правом фланге — от Fox News до Breitbart и больших групп сторонников на социальных платформах. Возможно, это только начало перед запуском своей социальной платформы, чтобы был весь диджитал-арсенал для продвижения. К тому же, именно сайт может стать началом продвижения громких инициатив с большим общественным резонансом, что сделает его суперпосещаемым», — заключил эксперт.

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