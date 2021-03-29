Виртуальные жители: в Гондурасе появится город для удаленки

Проспера [Próspera] — так называется частный город, создаваемый в Гондурасе, который будет иметь свои законы и собственную налоговую систему. Его создатели намереваются привлечь технологические стартапы, а также компании, работающие «на удаленке». Как сообщает Bloomberg, уже этим летом в Проспере стартует прием заявок на резиденство.

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Проект Проспера первым получил одобрение Гондураса на создание частного чартерного города в рамках национальной программы по созданию зон экономического развития, начатой в 2013 году. Идея создания такого рода городов — конкурирование за граждан с помощью инновационных и дружелюбных для бизнеса систем управления. В 2011 году в Гондурасе был принят закон Zedes [zonas de empleo y dessarollo económicos— зоны занятости и экономического развития], который позволяет строительство таких городов на территории страны.

Сообщается, что новый город будет иметь собственную конституцию и юридический кодекс.

Кроме того, минимальный уровень заработной платы в Проспере будет выше, чем во всей остальной стране, а подоходный налог — ниже.

В городе еще нет готового жилья, так что первые жители будут виртуальными. По словам автора проекта Эрика Бримена, даже после появления участков люди не приедут в Просперо. Он ожидает, что две трети жителей будут зарегистрированы в городе, чтобы основать тут собственный бизнес или устроиться там на удаленную работу, живя при этом в совершенно другом месте.

close Prуspera

Идея создания города заключается в том, что местные специалисты смогут работать на американские корпорации, требуя меньшую оплату, чем у коллег из США, за счет более низких налогов. Кроме того, город предоставит им юрисдикцию, которая будет давать как работникам, так и работодателям более эффективную правовую систему. Кроме того, Проспера даст свыше 10 тыс. новых рабочих мест.

Бримен обещает, что в чартерном городе не будет места для бюрократии и коррупции.

В проекте уже задействованы около 100 человек, многие из них — граждане Гондураса. Однако некоторые местные жители относятся к чартерному городу с недоверием: они не считают Просперо «прозрачным» проектом и не видят никакой выгоды от строительства города. Островитяне опасаются, что под эгидой проекта Бримен присвоит их земли.

Бизнесмен, в свою очередь, отрицает подобные намерения: «Мы не захватываем землю, не загрязняем ее и не делаем чего-то подобного».

Создание замкнутых городских агломераций — это наше будущее и общемировой тренд, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Такая идея уже давно вышла из разряда фантастических и реализуется во многих странах мира, в том числе и в России.

Есть как общегосударственные программы по созданию агломераций, так и частные инициативы.

«С точки зрения государства подоплека создания таких городов состоит в следующем: имеется слишком большой разрыв в развитии городских и сельских территорий, Развивать инфраструктуру, подтягивая технологии к селу, не всегда выгодно. Поэтому в РФ, например, уже после 2010 года реализуется программа, согласно которой в стране технологически и с точки зрения комфорта максимально будут развиваться 12-16 самых больших мегаполиса с примыкающими территориями. Не зря даже на уровне федеральных законов все чаще используется термин не «город», а «агломерация» — Московская, Санкт-Петербургская, Нижегородская, Новосибирская и другие», — объяснил Деев.

Эксперт также подчеркнул, что в России также есть и частные города, например, Сколково — самый настоящий прототип технологического города будущего со своими направлениями развития IT и робототехники.

«В отличие от Гондураса, где в частном городе предусмотрена «прописка» и инвестиции без реального проживания в нем, в наших городах живут реальные люди, в основном, из технологических секторов по профессии», — рассказал Деев.

Пресс-секретарь коммуникационной группы iMARS, директор по связям с общественностью маркетплейса «Спутник» Екатерина Вронская обратила внимание на то, что сторонники чартерных городов вдохновлялись такими городами, как Гонконг или Дубай, исторически важной особенностью успеха которых было сильное централизованное правительство, уверенное в своей способности реализовать намеченные планы.

«Конечно же, как и у любой блестящей идеи, даже частично реализованный, у чартерных городов есть свои достоинства и недостатки.

Учитывая, что в подобных городах все государственные услуги обеспечиваются частными компаниями, то и вся система социального обеспечения фактически превращается в бизнес, сдерживать который для обеспечения на достойном уровне, к примеру, образования и здравоохранения, довольно проблематично.

Сможет ли Проспера успешно обеспечивать все сферы для нормального функционирования нового города-стартапа — вопрос открытый», — отметила эксперт.

По ее словам, в движении подобных стартапов в целом было заметное затишье и даже проект в Гондурасе считался негативным примером из-за своей затянувшейся реализации, пока Проспера не сдвинулся с мертвой точки.

«Если у создателей получится успешно организовать планируемую экосистему — это будет отличным кейсом, наработки которого потенциально смогут улучшить жизнь всего мира», — рассуждает Вронская.

Генеральный директор iD EAST Виталий Дубинин указал, что города вроде Просперы, которые управляются не правительством, а самими жителями — это либертарианская идея.

«Эта утопическая идея может существовать с определенным уровнем развития человечества как его часть, но не может существовать как все человечество. Такие города — это все равно некие коммуны, которые разделяют определенные ценности. Например, израильские кибуцы во время становления Израиля. Это может работать в частном порядке, но скорее должно балансировать или дополнять текущее организационное устройство», — объяснил Дубинин.

Плюсы подобных городов — это дерегулирование, собственная экономическая политика.

Главное, по мнению Дубинина, чтобы подобная политика не превратилась в политику изоляции, когда зоны начинают отстраиваться от инфраструктуры тех территорий, кто еще к ним не примкнул, и теряют свои преимущества, становясь слишком мелкими для большого рынка. При этом эксперт уточнил, что в России развитие таких городов маловероятно, так как «у нас слишком цивилизованная страна».

«Эксперименты с офшорами в южных республиках имели место. Создавать зоны перспективного развития в регионах, где не самая благоприятная экономическая обстановка и плохая инфраструктура — это правильно, инфраструктура начинает развиваться. Но в таких регионах всегда есть повышенные риски в виде коррупции, поэтому у подобных проектов перспективы очень неопределенные. В принципе, разрешить подобные проекты было бы неплохой идеей, но необходимо, чтобы государство «отошло» и не участвовало», — заключил эксперт.