Zoom-тревожность: у участников видеовстреч появились новые фобии

Множество людей испытывает тревогу и страх во время проведения видеоконференций с помощью сервиса Zoom, сообщает портал CNet.

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Когда мир столкнулся с коронавирусной инфекцией, многие перешли на удаленную работу и были вынуждены пользоваться сервисами для проведения видеовстреч по рабочим вопросам.

Из-за этого у некоторых пользователей появился целый ряд новых фобий, с которыми они раньше не сталкивались.

Так, некоторые испытывают стресс из-за возможных технических неполадок или «некрасивого» фона на заднем плане. Кроме того, многие беспокоятся из-за осознания того, что ощущают на себе пристальный взгляд других участников видеозвонка.

Так, проджект-менеджер из Нью-Йорка Аманда Стивенс столкнулась с непреодолимым желанием постоянно поправлять волосы и пристально следить за своим видом. Однако у нее есть и более обоснованные опасения по поводу своей репутации: «У меня старая собака, и у нее метеоризм. Я живу в страхе того, что мой микрофон запишет очередной приступ, и его припишут мне…»

Маркетолог Кэролайн Джо также столкнулась с подобной проблемой. В начале пандемии девушка подбирала наряды для видеовстреч, наносила макияж и играла с фильтрами. Однако спустя время она начала ощущать истощение и страдать от бессонницы.

«Я маркетолог и мы, как известно веселые и жизнерадостные. Однако, когда речь заходит о видеоконференциях, во мне просыпается тревога даже из-за неловких пауз во время разговора, не говоря уже о технических проблемах», — поделилась Джо.

Спустя год удаленной работы в сети стали все больше мелькать статьи, посвященные «Zoom-усталости» — чувству полного изнеможения, которое человек испытывает после целого дня участия в видеоконференциях. Однако мало кто задумывался о феномене «Zoom-тревожности», который для многих является более изнурительным.

Портал ссылается на опрос, проведенный в ноябре прошлого года, когда, исходя из ответов 2000 респондентов, удалось выяснить причины неврозов. Среди самых распространенных оказались наличие технических проблем, которые не получается исправить, невозможность понять, услышали ли говорящего, непонимание чужих жестов и беспокойство о непрофессиональном внешнем виде и фоне.

«Когда вы видите человека вживую, вы подсознательно улавливаете много знаков в языке тела другого человека, его реакцию на слова и настроение. Так люди получают подсказки о том, когда можно вмешаться в беседу, на какую тему стоит говорить. Однако в Zoom это сделать очень сложно, если вообще возможно», — объяснила доцент Либби Сандер, изучающая психологические эффекты удаленной работы в университете Бонда в Австралии.

Однако стресс возникает не только во время рабочих видеозвонков.

Так, художница Кристен Тейлор Хант начала пропускать сеансы психотерапии после того, как они перешли в видео формат.

«Я часто не могу сосредоточиться на разговоре, потому что беспокоюсь о том, выглядит ли моя реакция естественной. Вдруг люди думают, что мне все равно или я злюсь», — рассказала Хант.

Профессор Университета Северного Иллинойса Сюзанна Даггес-Уайт считает, что при личных встречах люди не испытывают напряжение, стараясь вести себя нормально и естественно. В видеочате же они нервничают, потому что ощущают необходимость постоянно поддерживать разговор. В противном случае пользователи просто сидят и улыбаются в камеру своего ноутбука.

Кроме того, некоторые тревоги связаны с гендерными стереотипами. Ряд исследований показал, что во время конференций мужчинам отводится больше времени для разговора, чем женщинам. Также удалось выяснить, что женщин гораздо чаще прерывают во время видеоконференций. Кроме того, многие женщины сообщали, что извиняются за свою неподобающую внешность, в то время как мужчины часто не беспокоятся об этом.