«Якорь» для Google: что держит бигтех на европейском рынке

Европейские приключения техногигантов

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что французский суд вынес решение в пользу Apple по иску, связанному с новыми правилами рекламы, которые компания хочет ввести при следующем обновлении прошивки своих устройств. Несмотря на это, антимонопольное управление Франции пообещало продолжить расследование, чтобы убедиться, что Apple не ущемляет остальных игроков рекламного рынка.

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Не отстает от соседей и вышедшая из состава ЕС Великобритания – в начале марта Лондон начал антимонопольное расследование в отношении Apple. Английское Управление по конкуренции и рынкам сообщило, что власти намерены проверить жалобы разработчиков на предмет несправедливых условий размещения их приложений в App Store. Регулятор также заявил, что сосредоточится на том, как корпорация заставляет клиентов использовать собственную платежную систему для покупок в приложении, и взвесит потенциально «доминирующее» положение компании в поставках «дополнений» на iPhone и iPad.

Под постоянным надзором властей Евросоюза находится и другой американский ИТ-гигант – Google.

Согласно заявлению еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, в ближайшее время отношении рекламного бизнеса технологической корпорации может начаться масштабное расследование под руководством Еврокомиссии. Как сообщила Вестагер, европейские регуляторы собрали необходимые для начала разбирательств сведения еще в январе 2020 года и сейчас активно изучают их. Bloomberg отмечает, что в случае выявления нарушений, Google будут грозить многомиллиардные штрафы.

Ранее стало известно, что американский техногигант в течение следующих трех лет выплатит $76 млн 121 французским СМИ.

После подписания индивидуального лицензионного соглашения с каждым медиа, Google будет ежегодно направлять по $22 млн в качестве компенсации за размещение их публикаций на своей онлайн-площадке. Корпорация также взяла на себя обязательство выплатить $10 млн тем же изданиям в обмен на прекращение всех судебных разбирательств, сообщает Reuters со ссылкой на рамочное соглашение по спору об авторских правах.

Пока что, крупнейшим взысканием, наложенным на Google в Европе, остается штраф в $5 млрд долларов, выписанный в 2018 году за нарушение антимонопольного законодательства. Компании были предъявлены обвинения в злоупотреблении своим положением на рынке мобильных операционных систем. Для сравнения: такая сумма равна ежегодному взносу Нидерландов в бюджет EC. При этом, годом позже техногигант за аналогичные нарушения был оштрафован европейскими властями на €1,49 млрд. При этом, более скромные взыскания Google получает в Европе регулярно. Так, в 2021 году Франция уже успела оштрафовать ИТ-гиганта на €1,1 млн.

В аналогичной ситуации находится и другой американский техногигант - Facebook.

К примеру, в 2017 году он был оштрафован Еврокомиссией на €110 млн за то, что сообщил неверную информацию о своем слиянии с WhatsApp. А в 2018 году, торговля персональными данными пользователей обошлась Facebook в €10 млн – штраф был назначен антимонопольным регулятором Италии (AGCM). Французские власти не стали исключением и в 2019 году оштрафовали социальную сеть на €150 тыс. за недостаточное обеспечение контроля над сбором и использованием персональных данных пользователей Facebook в этой стране.

Однако, несмотря на миллиарды евро выплаченных штрафов, цифровые гиганты не торопятся покидать рынок Евросоюза, поскольку их европейская прибыль с лихвой покрывает все «накладные расходы». Так, 387 миллионов пользователей Facebook, которые приносят компании 23% от общей выручки, сосредоточены в Европе – по данным аналитиков, только в 4 квартале 2020 года соцсеть заработала в ЕС больше €7 млрд. А в прибыли Google доля Европейского региона составляет порядка 30% или $54,5 млрд долларов, при этом общая выручка техногиганта в 2020 году составила $181,69 млрд.

Опыт на учёте

Несмотря на сверхприбыли американского бигтеха в Европе, европейские меры финансового воздействия на «цифровых оккупантов» выглядят внушительно. Особенно, если сравнивать с размером предусмотренных российским законом штрафов, которые некоторые техногиганты зачастую позволяют себе не платить. Более того, в конце 2020 года Еврокомиссия анонсировала масштабную реформу регулирования рынка цифровых услуг, в рамках которой возможные штрафы для глобальных ИТ-компаний могут быть увеличены до 10% от годового оборота. Если предложенные ЕС правила вступят в силу, то в случае их нарушения тому же Google придется раскошелиться уже как минимум на $16 млрд.

Европейская регуляторная практика ожидаемо вызывает интерес в России, наша страна заинтересована в надёжной защите собственных цифровых интересов не менее чем западные партнеры.

Так, в феврале 2021 года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил учесть опыт европейских стран в сфере правового регулирования работы цифровых гигантов на российском цифровом рынке. С этим предложением согласились и в Совете Федерации. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила, что эффективной мерой воздействия на недобросовестные иностранные ИТ-компании может стать как раз ужесточение финансовых санкций вплоть до ввода определенного процента от оборота или прибыли компании, получаемой в России. Но при этом, подчеркнула сенатор, необходимо добиться, чтобы техногиганты открыли на территории нашей страны свои официальные представительства.