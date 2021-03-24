Решение найдено: как исправить проблему при открытии Android-приложений

Ряд мобильных приложений на базе Android перестал запускаться из-за глобальной ошибки в операционной системе, сообщает портал 9to5Mac. Проблема появилась в ночь с понедельника на вторник 23 марта у пользователей по всему миру. Сообщалось, что мобильные сервисы либо отказывались загружаться, либо постоянно «вылетали». Сбой также затронул приложения, работающие в фоновом режиме.

Как оказалось, виной происходящему стали проблемы в работе системного приложения, которое называется Android System WebView.

Обновление, выпущенное для него накануне, оказалось нерабочим, из-за чего компании Google, владеющей операционной системой Android, пришлось срочно отзывать его и выпускать замену.

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WebView — это системный компонент Android, который позволяет разработчику приложения создать окошко для просмотра веб-страниц, поясняет Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар». WebView отвечает за то, чтобы при открытии ссылки из приложения, веб-страница могла загрузиться в этом же приложении, а переход в браузер для просмотра сайта был не обязателен.

«Многие приложения используют WebView, так как он является базовым компонентом системы Android. В одном из последних выпущенных Google обновлений системных компонентов оказался баг. После того, как произошло обновление с багом, во всем мире начали фиксировать сбои в работе приложений с компонентом WebView.

Суть ошибки не раскрывается, но можно предположить, что баг вызван некорректно написанным элементом кода.

Даже такие маленькие опечатки в разработке, как объявление переменной не целочисленной, а текстовой, могут привести к падению всей системы», — отметил эксперт.

Если у вас отключены автообновления приложений, то мобильные сервисы на вашем устройстве все еще могут испытывать проблемы при работе. Чтобы исправить ситуацию, нужно установить выпущенные Google обновления для Android System WebView и браузера Google Chrome. Для этого необходимо зайти в Play Market и найти там оба приложения, после чего обновить их до версии 89.0.4389.105.

Друзья, сбои в работе Webview привели к неполадкам в работе приложений у пользователей Android. Сейчас они устранены. Если у вас возникли трудности с работой приложений, пожалуйста, обновите Android System WebView и Google Chrome через Google Play — Google Россия (@GoogleRussia) March 23, 2021

Известно, что у некоторых владельцев Android не получается установить нужное обновление. Специально для них Google выпустила альтернативный гайд по устранению проблемы — для этого нужно зайти в настройки системы, далее во вкладку с приложениями и уведомлениями. В списке сервисов нужно найти магазин Google Play, а затем во вкладке «Хранилище и кэш» очистить кэш, после чего установка обновлений станет возможной.

Ранее стало известно, что Google выпустит первую бета-версию своей операционной системы Fuchsia, которая станет доступна для тестирования среди разработчиков. Несмотря на то, что этот проект находится за завесой тайны, и компания предпочитает не разглашать подробности о его разработке, предполагается, что эта ОС в будущем полностью вытеснит Android.