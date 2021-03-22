«Своего рода микроблог»: на что будет похожа социальная сеть Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернуться в социальные сети в течение ближайших двух-трех месяцев. Однако о разблокировке его аккаунтов на популярных платформах речи не идет — политик намерен запустить личную социальную сеть и с ее помощью общаться с американцами, сообщает Fox News.

Реклама

О намерениях экс-президента заявил один из его старших советников Джейсон Миллер.

«Новая социальная сеть станет хитом, она полностью изменит рынок, и все будут с нетерпением ждать и наблюдать за тем, что там будет делать президент Трамп», — сообщил Миллер.

Советник добавил, что пока не может сообщить подробности о новой платформе, но подчеркнул, что Трамп уже провел большое количество «мощных встреч» в своей частной резиденции Мар-а-Лаго, на которых обсуждался грядущий проект. При этом свое желание сотрудничать с бывшим американским лидером уже высказали «несколько компаний».

«Это будет очень популярная платформа», — заявил Миллер, оценивая будущую аудиторию сервиса в «десятки миллионов человек».

Сам Дональд Трамп анонсировал появление своей собственной социальной сети еще в начале января 2021 года.

Он отправил это сообщение в официальный аккаунт президента США в Twitter @POTUS спустя всего несколько часов после того, как компания приняла решение о блокировке его личного аккаунта.

Пост «провисел» на платформе всего пару минут, а затем был удален администрацией Twitter, но некоторые СМИ успели сделать скриншоты.

«Я уже давно знал, что это произойдет. Но мы уже общаемся с другими сайтами, и в скором времени сделаем большой анонс. Вместе с этим мы рассматриваем возможность создания нашей собственной платформы. Нас не заставить замолчать!», — написал Дональд Трамп.

close Potus/Twitter.com

Аккаунты Трампа в социальных сетях были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия сторонниками главы государства. В ходе беспорядков и столкновений с полицией погибли пять человек. На сегодняшний момент аккаунты Трампа заблокированы в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat и некоторых других крупных интернет-площадках.

Администрации этих сервисов пока не знают, когда они разблокируют экс-президента, и не исключают того, что временный бан может превратиться в перманентный.

Что же может ожидать личную социальную сеть Трампа, если она действительно будет запущена? По словам директора по маркетингу мессенджера Gem4me Гаухар Алдияровой, создание полноценной социальной сети, которая привлечет пользователей, несмотря на обилие разных существующих ресурсов, — это длительное мероприятие, поэтому команда экс-президента вряд ли уложится в заявленные 2-3 месяца разработки.

Как предположила собеседница «Газеты.Ru», в основе собственной платформы Трампа, скорее всего, будет лежать обычная лента новостей, которую можно наблюдать в большом количестве других аналогичных сервисов.

«Наверняка будет лента, уведомления о действиях друзей, сами друзья, кандидаты в друзья будут периодически появляться в ленте, свой профиль и возможность изучать профили друзей. Но хорошо бы была еще какая-то вишенка на торте, какая-то новая фишка, которую еще никто не реализовал», — считает Гаухарова.

Также она допустила, что в ближайшем будущем нас может ожидать эра частных платформ, которые будут покупать наше внимание даже не для того, чтобы продавать нам рекламу, а чтобы объяснять, кто прав, а кто виноват.

«Телевидение для поколений Z и Y – молодых людей, рожденных после 2000 года – перестает иметь значение главного источника информации и формирования мнения. Пришло время социальных платформ, продвигающих ту или иную идею под видом общения между людьми», — считает эксперт.

Как заявил управляющий партнер B&C Agency Марк Шерман, ожидания от запуска социальной сети Дональда Трампа в США очень сильны.

«В американском обществе есть запрос на простое и ясное выражение своего мнения без излишней политкорректности, Трамп собрал на выборах рекордное число голосов, поэтому потенциально его избиратели придут в новую сеть. Тем не менее, будут ли у нее финансовые ресурсы, чтобы конкурировать с Twitter или Facebook, где и так можно высказать любую точку зрения? Многое будет зависеть от функционала новой платформы, ее возможностей и будет ли там интересный контент, кроме мыслей Трампа.

В свое время шоу Apprentice приносило ему десятки миллионов долларов каждый год, поэтому можно предположить, что новая соцсеть создается и как чисто коммерческое предприятие вне зависимости от исхода будущих выборов.

Трамп сделал состояние на своем имени, почему не монетизировать десятки миллионов своих сторонников? Спонсоры платили миллионы за то, чтобы оспорить итоги выборов, почему бы тогда не совместить приятное с полезным?», — заявил Шерман.

Дональд Трамп — талантливый предприниматель, который может себе позволить весомую и рискованную инвестицию в виде создания собственной социальной сети, соглашается Digital Project Manager коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров.

«Никаких препятствий на пути разработки возникнуть не должно, да и почитателей в Кремниевой долине 45-й президент США должен найти. Деньги ведь не пахнут. Так что создать и запустить платформу точно получится, но вот выдержит ли она давление демократического истеблишмента — вопрос открытый», — считает Табуров.

Что же касается возможного функционала этой платформы, то эксперт предположил, что нас ожидает похожая на Twitter социальная сеть, в которую преимущественно будут писать тексты.

«Своего рода микроблог, в котором оперативно и без лонгридов можно высказать свое мнение, прикрепить фоточку или небольшой опрос. Трамп уже не в том возрасте, чтобы делать акцент на видеоконтенте и записывать «тренды» под популярные треки», — заключил собеседник «Газеты.Ru».