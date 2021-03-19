Детей пустят в Instagram

В Instagram появится специальный раздел для детей младше 13 лет, сообщает BuzzFeed News со ссылкой на главу сервиса Адама Моссери. Руководство компании, принадлежащей Facebook, отмечает, что разработка проекта уже ведется, хотя и без «детального плана».

«Мы планируем создать версию Instagram для детей таким образом, чтобы их родители имели контроль над их активностью. Эта одна из тех вещей, над которыми мы работаем в данный момент», — заявил Моссери.

В Instagram действует запрет на регистрацию пользователей, которым еще не исполнилось 13 лет. Таким образом компания защищает детей от контента, который потенциально может оказаться слишком «взрослым» для них.

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После публикации материала в BuzzFeed Моссери опубликовал твит, в котором еще раз коснулся темы создания «Instagram для детей».

«Дети все чаще просят своих родителей зарегистрировать их в социальных сетях, чтобы они могли оставаться на связи со своими друзьями. Версия Instagram, которую могут контролировать родители, как, например, мы сделали с Messenger Kids, сейчас находится в разработке. Мы расскажем подробности позже», — пишет Моссери.

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we're exploring. We'll share more down the road. — Adam Mosseri (@mosseri) March 18, 2021

BuzzFeed также смог получить фрагмент внутренней переписки Facebook, в которой вице-президент по продукту Instagram Вишал Шах называет «проекты для молодежи» приоритетом компании.

Между тем ориентация онлайн-продуктов на пользователей младше 13 лет чревата не только проблемами в сфере конфиденциальности, но и юридическими коллизиями. В сентябре 2019 года Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Google на $170 млн за отслеживание истории просмотров несовершеннолетних с целью показа им рекламы на YouTube, что является нарушением Закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). Предшественник TikTok Musical.ly был оштрафован на $5,7 млн за нарушение COPPA в феврале 2019 года.

В 2017 году Facebook запустил бесплатную версию своей чат-платформы Messenger, предназначенную для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Правозащитники раскритиковали ее, назвав «вредной» для детского здоровья, и призвали генерального директора Марка Цукерберга прекратить ее работу.

В 2019 году ошибка в Messenger Kids позволила детям присоединяться к группам с незнакомцами, что привело к попаданию тысяч несовершеннолетних в случайные чаты. Тогда Facebook закрыл эти несанкционированные чаты, отметив, что от бага пострадало лишь «маленькое количество» пользователей.

«Все социальные сети стремятся сделать свое пространство более безопасным для пользователей. В том же Instagram сегодня могут зарегистрироваться люди, достигшие 13 лет, но многие дети обходят это правило, предпочитая попросту не указывать свой реальный возраст, — рассказывает пресс-секретарь коммуникационной группы iMARS Екатерина Вронская. — Их стремление попасть в социальную сеть вполне объяснимо желанием быть в тренде, ведь современное общество уже нельзя представить без онлайн-общения с друзьями и просмотра популярных мемов и видео».

Среднестатистические современные дети оставляют свои первые цифровые следы в очень раннем возрасте, поэтому такая мера, как создание адаптированной среды для них, достаточно актуальна сегодня, признает эксперт. Тем не менее, для реализации намеченных планов компании придется хорошо продумать алгоритмы детской версии Instagram. В противном случае этот шаг не только будет расценен как направленный на увеличение популярности платформы, но и вызовет общественный резонанс, заключает Вронская.