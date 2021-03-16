На устройствах Apple появится российское ПО

Apple согласилась предустанавливать российский софт на все устройства, реализуемые в стране с 1 апреля текущего года, сообщили «Ведомости». К соглашению удалось прийти в ходе переговоров с руководством Минцифры.

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Так, с начала следующего месяца все «яблочные» гаджеты при первом включении и настройке будут показывать пользователю диалоговое окно, в котором он сможет увидеть список из приложений, которые отобрали власти РФ, и установить понравившиеся. При этом пользователь может отказаться от обязательной установки, для этого он должен просто снять галочки, поставленные напротив софта. Об этом изданию рассказал источник в Минцифры, в самой Apple эту информацию также подтвердили.

Кроме того, стало известно, что Apple сейчас обсуждает возможность создания в магазине App Store подборки перспективных российских приложений.

«Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — поделился источник издания в Минцифры.

В компании также подчеркнули, что они всегда соблюдают законы стран, в которых продают свои гаджеты.

Данное соглашение было принято из-за нового закона, который вступит в силу с 1 апреля. Он обязывает всех производителей электроники предустанавливать отечественный софт на все электронные устройства, которые будут продаваться на территории РФ, включая телефоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также смарт-телевизоры. В случае, если закон не будет соблюдаться и продавец будет реализовывать гаджеты без соответствующего ПО, то он будет оштрафован на сумму до 200 тыс. рублей.

В перечень обязательных для установки приложений вошли продукты «Яндекса», «Ростелекома», Mail.Ru Group, а также антивирус «Лаборатории Касперского».

«Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — заявили в Минцифры.

Ранее многие специалисты отмечали, что данные законопроект может вынудить «яблочного» гиганта уйти с российского рынка. В 2019 году на одном из совещаний представитель компании заявил, что принятие закона может привести к пересмотру бизнес-модели Apple в России, что фактически означает уход из страны, так как политика компании из Купертино не предполагает предустановку на «яблочные» гаджеты стороннего ПО. В январе 2021 года Apple заняла третье место по продажам смартфонов в России (16% рынка).