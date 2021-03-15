Россиянам поставят отечественный поисковик

Минцифры к апрелю планирует расширить действие закона об обязательной предустановке российского ПО на электронные устройства, реализуемые в России, сообщает газета «Коммерсантъ».

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В пресс-службе министерства рассказали, что по плану с 1 июля 2021 года россиянам будет дана возможность «использования российской поисковой системы по умолчанию». По заверению источника, на который ссылается издание, такое решение было принято властями, чтобы выровнять рыночные условия между российскими и зарубежными компаниями. В первую очередь, дело касается поддержки «Яндекса», однако пока нет официальных заявлений о том, какой именно сервис для поиска выберет правительство.

Всамом «Яндексе» отметили, что не знают, как будет реализована установка отечественного поиска, и что не видели заключительной версии постановления.

«Мы считаем, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора, и наиболее оптимальным решением могло бы стать «окно выбора» поисковой системы»,— отметили в компании.

Кроме того, с апреля на смартфонах и планшетах появится не только поисковик, но и другие российские программы и сервисы, среди которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир».

В текущей версии закона производители электроники могут ставить российские программы и сервисы в «окно выбора», которое пользователь видит при активации устройства. В таком случае владелец может отказаться от установки тех или иных сервисов.

Отметим, что с 2017 года Android-гаджеты предлагают своим владельцам выбрать поисковик в браузере Chrome на выбор, в число вариантов входят и «Яндекс», и Mail.ru. Такую возможность Google предоставил в соответствии с договоренностями с «Яндексом» и соглашением с Федеральной Антимонопольной Службой РФ, рассчитанном почти на семилетний срок. На iOS-устройствах пользователи также имеют возможность выбора поисковика в браузере по умолчанию.

При этом опрошенные газетой специалисты отмечают, что в случае принятия новой инициативы Google придется менять стратегию работы на российском рынке, так как доходы американского IT-гиганта от этого сегмента снизятся.

«Чтобы компенсировать выпадающие доходы от поиска, она может, например, пересмотреть соглашения с производителями устройств»,— считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также считает, что после принятия законопроекта доля «Яндекса» в поиске на мобильных устройствах может в разы вырасти, так как большинство россиян-владельцев электронных устройств не будет тратить время на замену установленной по умолчанию поисковой системы, а значит будут пользоваться тем, что им предложит гаджет.