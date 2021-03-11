Чтение мыслей и «телепортация»: каким будет будущее VR-технологий

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дал изданию The Information интервью, в котором рассказал о своем видении будущего виртуальной и дополненной реальности.

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«AR-очки требуют новой парадигмы, потому что в будущем они должны будут работать в любой ситуации, с которой пользователь столкнется в течение дня», — заявил миллиардер.

По его словам, AR-очки будущего должны будут работать как человеческий разум, то есть беспрепятственно делиться информацией и предпринимать действия, когда этого захочет владелец.

Другими словами, очки должны будут читать мысли пользователя.

Так, если человек зайдет в кафе, аксессуар сразу будет предлагать ему возможные варианты блюд, который он может захотеть.

Кроме того, гаджет будет поддерживать набор текста с помощью виртуальной клавиатуры. Для этого к комплекту очков будет прилагаться браслет, который будет считывать движения рук.

Чтобы осуществить задуманное, Facebook уже работает над функцией электромиографии запястья или ЭМГ.

«Мышечные сигналы, которые можно считывать через запястье, настолько четкие, что браслет сможет обнаруживать движения пальца даже в пределах миллиметра. Это сделает управление виртуальными объектами максимально лёгким и удобным. В конечном итоге, система будет считывать не само движение, а намерение его сделать», — утверждает глава Facebook.

В мае 2020 года Facebook уже показала подобную технологию. Тогда глава отдела виртуальной и дополненной реальности продемонстрировал виртуальные всплывающие окна, которые можно было перемешать и взаимодействовать с ними с помощью движения рук.

Глава Facebook ожидает, что в будущем гарнитура дополненной реальности сможет искать основные статистические данные и другую информацию прямо во время деловой встречи, прокладывать маршруты и отслеживать машины.

Чтобы сделать «чтение мыслей» более четким и легким, корпорация Цукерберга планирует использовать пользовательские данные, чтобы ИИ мог лучше понимать владельца для предоставления наиболее подходящих вариантов. Кроме того, искусственный интеллект будет обучаться посредством диалога с пользователем.

«Прямая обратная связь чрезвычайно ценна и позволит нам перепрыгнуть через классические системы, основанные на традиционном сборе персональных данных», — пояснил Цукерберг.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг также заявил, что VR-AR-очки к 2030 году смогут «телепортировать» людей посредством виртуальной реальности.

Речь идет о «перемещении» своего аватара или голограммы в виртуальное пространство, в котором можно будет пообщаться с другими пользователями, используя эффект присутствия.

«Просто представьте, вместо того, чтобы звонить кому-то по видеосвязи, или тратить время на поездку, вы просто щелкаете пальцами и «телепортируетесь». И вот вы сидите в гостиной своего друга, а он на своем диване, и всем кажется, что вы вдвоем в одном месте», — привел пример Цукерберг.

Преимущество «телепортации» на основе дополненной или виртуальной реальности заключается в том, что она позволяет сократить время в пути, а также сократить выбросы углекислого газа при сжигании топлива, которые способствуют изменению климата, считает глава Facebook.

На текущий момент корпорация изготавливает очки виртуальной реальности в сотрудничестве с фирмой Ray-Ban, которые должны выйти в этом году. Гарнитура будет оснащена системой голосового управления, подключенной к вашему мобильному телефону и может стать одним из шагов к будущему, которое представляет Цукерберг.