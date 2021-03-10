Добровольно-принудительно: как власти ускоряют сбор биометрии

В Минцифры планируют принудительно заставить россиян более активно сдавать биометрические данные, сообщает «Коммерсантъ».

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Этот вопрос был поднят в министерстве после проведения совещания, посвященного увеличению количества способов сбора биометрии россиян. Это необходимо для корректного применения единой биометрической системы [ЕБС], созданной для удаленной идентификации граждан РФ.

На текущий момент темп заполнения ЕБС низкий, и для его ускорения в министерстве решили принять «административные меры», а именно перекрыть доступ к ряду госуслуг из-за отсутствия биометрии.

«Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно»,— уточнил собеседник издания.

Таким образом власти надеются стимулировать граждан сдавать данные в МФЦ и через специальное мобильное приложение, разработкой которого занимается «Ростелеком». Оно должно дать гражданам РФ возможность самостоятельно зарегистрировать свои биометрические данные.

В Минцифре ожидают, что в течение двух лет число собранных данных в ЕБС увеличится до 70 млн, что равно количеству подтвержденных профилей на сайте «Госуслуг». На февраль 2021 года в системе было зарегистрировано около 164 тыс. россиян.

Стоит отметить, что сейчас данные для ЕБС могут собирать только банки. Со стороны кредитных организаций также будут приняты меры для ускорения сбора биометрических «слепков» — в ЦБ уже подготовили проект, согласно которому все банки с универсальной лицензией должны организовать сбор биометрии в 80% подразделений в городах с численностью жителей более 1 тыс.

Минцифры прорабатывает возможности применения ЕБС в различных сферах.

Так, на основе биометрии граждане смогут оплачивать товары и услуги. Кроме того, сдавшие биометрию, смогут «по лицу» проходить на массовые мероприятия, заключать договоры с мобильными операторами и дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.

Однако эксперты, опрошенные изданием, сомневаются в решении министерства. По их словам, неясно, какие проблемы будет решать ускорение темпов заполнения единой биометрической системы.

«Увеличение числа слепков в ЕБС может быть нужно властям для слежки за гражданами», — отмечает сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк.

По его словам, на текущий момент такие данные собирают и обрабатывают системы видеонаблюдения, и если их сопоставить с ЕБС, то власти смогут получить полный портрет человека и данные о его передвижениях.

Кроме того, вызывает вопросы и безопасность системы, так как до сих пор непонятно, кто и на каких основаниях будет иметь доступ к ЕБС. Из-за обилия персональных данных система может стать интересна криминальным структурам.

ЕБС была запущена в июле 2018 года по инициативе ЦБ и Минцифры. Система была создана для проведения дистанционной идентификации граждан РФ с помощью биометрических данных.