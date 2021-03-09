Планшеты и маячки: что известно о мартовской презентации Apple

Очередная презентация компании Apple может состояться уже 23 марта, передает портал 9to5Mac со ссылкой на некоторых инсайдеров. Одним из них стал Джон Проссер, чьи прогнозы касательно «яблочной» продукции не являются на сто процентов точными, но периодически сбываются.

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Products that are ready: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV



Take that however you'd like... — Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021

Очевидно, что мероприятие пройдет в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией, что, однако, не помешает Apple представить свои новинки.

Как заявляют источники, знакомые с производством, у «яблока» уже готовы несколько новых гаджетов, которые можно представить публике.

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Прежде всего, речь идет о маячках AirTags, выпуск которых с нетерпением ждут многие фанаты «яблока». Эти миниатюрные устройства будут прикрепляться к сумкам или ключам, которые можно будет легко обнаружить при помощи GPS, если они будут утрачены. Аналог AirTags ранее выпустила компания Samsung, назвав их SmartTags. Кроме того, накануне в бета-версии новой iOS 14.5 была обнаружена функция, которая предупреждает пользователя, если за ним следят при помощи переносного трекера, что также намекает на скорый выход AirTags.

Кроме того, на мартовской презентации могут быть представлены новые планшеты iPad Pro, которые впервые в истории Apple получат miniLED-дисплеи. Эта технология обеспечит более глубокий черный цвет, чем на данный момент позволяют LCD-экраны, используемые в «яблочных» планшетах. Также обновленный iPad, вероятно, получит более современный и быстрый чип A14X. Известно, что в прошлом году Apple уже выпускала обновление для iPad Pro, но, если не считать добавления LiDAR-сканера, все нововведения в нем были незначительными.

Также инсайдеры предсказывают анонс третьего поколения наушников AirPods, которые получат большое количество новых функций, «позаимствованных» у более старшей модели AirPods Pro. Об этом ранее сообщал известный аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, ножка AirPods 3 станет более короткой, у наушников появятся сменные резиновые амбушюры, а время автономной работы гаджеты будет увеличено. Между тем, есть вероятность, что новые наушники не будут готовы к мартовской презентации, а потому будут представлены позднее.

Помимо прочего, не исключены анонсы новой версии ТВ-приставки Apple TV и моноблока iMac.

Если презентация Apple действительно состоится 23 марта, то она пройдет в один день с мероприятием конкурента — компании OnePlus, также занимающейся производством смартфонов. OnePlus готовится презентовать новую линейку флагманов из серии OnePlus 9. Интересно, что это уже не первый раз, когда Apple назначает дату презентации в один день с другим вендором. Та же самая OnePlus в 2018 году была вынуждена перенести свое мероприятие, чтобы не пересекаться с купертиновцами.