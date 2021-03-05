«Секретов у вас не будет»: как телевизор следит за людьми

В телевизорах с функцией Smart TV встроены приложения, которые следят за пользователями и отправляют собранные данные третьим лицам, сообщает портал Mashable.

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Информация, которую эти компании собирают, не содержит конфиденциальных поисковых запросов или финансовых данных, однако позволяет составить подробный профиль потребителя.

В свою очередь производители Smart TV не скрывают факта отслеживания — в их политике конфиденциальности это прописано отдельным пунктом.

«Служба Smart TV компании Samsung предлагает ряд функций, предоставляющих расширенные видеоматериалы, индивидуально подбираемые <...> посредством голосовых команд. Мы собираем, используем, передаем и храним информацию, полученную через Smart TV и устройства, подключенные к вашему Smart TV, в порядке, описанном в Политике конфиденциальности компании Samsung», — говорится в политике конфиденциальности Samsung Smart TV.

Также там сказано о том, что компания базирует все свои рекомендации на следующих данных: информации о содержимом, которое просмотрел пользователь, поисковых запросах, а также на IP-адресе и многом другом. Иными словами, при каждом включении Smart TV пользователей начинает прослушивать рекламный агент и запоминает, что именно они смотрят и сколько времени на это тратят. Эта технология носит название Automatic Content Recognition (ACR) — то есть «автоматическое распознавание контента».

Компания Vizio даже не отрицает того, что пользовательские данные могут быть переданы третьим лицам.

«Когда ACR включен, мы можем делиться собранными данными с нашими партнерами, включая аналитические компании, медиа-компании и рекламодателей. Данные могут быть дополнены дополнительной демографической информацией и данными о некоторых действиях. Например, о цифровых покупках и другом потребительском поведении, зафиксированном на устройствах», — гласит их политика.

В 2019 году издание The Washington Post провело исследование и выяснило, что такие крупные производители телевизоров, как Samsung, LG, Vizio и TCL, сохраняют все данные о просмотренном контенте.

Для того чтобы избежать несанкционированного вторжения в частную жизнь, нужно фактически сделать «умный» телевизор немного глупее, однако простого отключения микрофона и заклеивания камеры может не хватить.

Есть два способа сохранить конфиденциальность: отключение Smart TV от интернета и отключение функции ACR. Первый способ имеет один существенный недостаток: ваш телевизор лишается всех возможностей, связанных с сетью, а значит, например, теряет доступ онлайн-кинотеатрам.

Второй вариант скрыт глубоко в настройках телевизора, при этом стоит отметить, что каждый бренд «прячет» эту функцию по-разному. Так, например, чтобы отключить ACR в Smart TV от Samsung, пользователь должен сперва открыть меню настроек, перейти в раздел «условия и политика», далее в службу информации о просмотре. Только в этом разделе пользователь может отключить службу ACR.

Людям давно нужно смириться с тем, что технологии, которые проникли во все сферы нашей жизни, делают ее не только более комфортной, но и нарушают наше право на частную жизнь, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Соглашаясь использовать современные технологии, нужно быть готовым к тому, что секретов у вас не будет. Или использовать технологии минимально, чисто утилитарно, чтобы попытаться хотя бы часть своей жизни скрыть от производителей техники и всех желающих. Можно купить телевизор без технологии Smart, а можно вообще им не пользоваться. Можно использовать умный смартфон для работы, а для личных звонков – обычный кнопочный аппарат без выхода в интернет и камеры. От вторжения в личную жизнь это совсем не защитит, но хотя бы часть ее останется для технологий недоступной», — посоветовал Деев.

«В пользу Smart TV играет качество звука и изображения, функции воспроизведения файлов с цифровых носителей, возможность сохранить видео с экрана. Однако Smart TV одновременно является причиной потенциальных утечек конфиденциальных данных. Зачастую производители включают в пользовательское соглашение пункт о сборе предпочтений: что вы смотрите, какие приложения используете, вплоть до вашего возраста веса и роста при подписке на каналы о здоровье и фитнесе», — рассказала эксперт по кибербезопасности компании ESET Дениз Билич.

По словам эксперта, это в первую очередь делается для улучшения сервиса и самих телевизоров. При этом на практике происходит передача уникальных данных третьим лицам, о чем информирует лицензионное соглашение. Однако иногда предупреждения может и не быть.

«Например, в 2017 году телевизоры Vizio собирали информацию о контенте без согласия зрителей. Полученные сведения с привязкой к IP-адресам продавали рекламным фирмам, также третьим лицам утекли данные о поле, возрасте и образовании пользователей», — напомнила Билич.

Также она отметила, что более серьезной угрозой стала целевая атака на Smart TV, когда хакерам нужно нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни жертвы. Злоумышленники обладают целым арсеналом инструментов для получения контроля над телевизорами: вредоносное ПО, социальная инженерия, уязвимости фирм-производителей TV и прочее.

«Smart-телевизоры становились жертвами программ-вымогателей, заставляя жертв заплатить для восстановления доступа к своим устройствам. В 2018 году червь ADB.Miner захватил вычислительные мощности устройств смарт-ТВ на Android для добычи криптовалюты. Также распространены случаи, когда пользователи сами устанавливают вредоносные программы на телевизор, когда скачивают новые приложения из сторонних магазинов», — рассказала Билич.

Директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов перечислил другие угрозы, с которыми могут столкнуться владельцы Smart TV. Так, по словам эксперта, такие телевизоры обладают ограниченным сроком поддержки программного обеспечения и выпуска обновлений безопасности. Это значит, что со временем уязвимых мест в системе становится все больше и больше, и в какой-то момент устройство оказывается практически беззащитным. Поэтому устройства интернета вещей, подключенные к сети, часто становятся объектами атак.

«Устаревшая версия Smart TV с выходом в интернет и доступом к микрофону и камере практически не имеет ничего общего с безопасностью и приватностью. Если умный телевизор оснащен голосовым управлением, получив контроль над устройством, злоумышленник может вести постоянную прослушку или запись того, что происходит вокруг. То же самое касается камеры при ее наличии», — объяснил эксперт.

Для обеспечения приватности Чернов рекомендовал запретить телевизору получать доступ к микрофону и камере. Кроме того, не стоит давать ему доступ к интернету.

«Если вы хотите посмотреть фильм или подключиться к какому-либо сервису, сделайте это со смартфона и через кабель HDMI организуйте трансляцию на экран телевизора», — посоветовал Чернов.