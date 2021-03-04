«Придется удвоить ставки»: сможет ли Tesla справиться с конкурентами

Tesla может не справится с конкуренцией в отрасли электрокаров, заявил CNBC бывший член совета директоров и ранний инвестор компании Стив Уэстли. По его словам, конкуренция в этой сфере ужесточается и оказывает огромное давление на компанию, которую возглавляет Илон Маск.

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«Я всегда был оптимистичен в отношении Tesla в течение последних 10 лет. Трудно представить себе автомобильную компанию, которая бы работа лучше, чем Tesla. Больше никто в автомобильном мире так не делает. Тем не менее, Tesla не сможет оставаться на коне все время», — сказал Уэстли в интервью Power Lunch.

Уэстли отметил, что крупнейшие автопроизводители либо выходят, либо уже вышли на рынок электрокаров, предлагая своим потребителям «зеленые» машины. Буквально накануне стало известно, что шведская компания Volvo пообещала полностью отказаться от бензиновых машин к 2030 году.

По словам инвестора, у Tesla есть и конкуренты из Китая, чьи машины более доступны для рядового потребителя. Уэстли не назвал конкретных компаний, однако стоит отметить, что китайские стартапы по производству электромобилей Nio, Li Auto и Xpeng котируются на американских фондовых биржах.

«Интересно, что на тех рынках, где Tesla доминировала, например европейском, сейчас она занимает четвертое место. Компания столкнулась с конкуренцией со всех сторон, и чтобы справится с ней, Tesla должна удвоить ставки», — считает Уэстли.

Стоит отметить, что в прошлом году Tesla заняла лидирующее положение на рынке электромобилей в США и увеличила свою выручку до $31,5 млрд.

Кроме того, на текущий момент компания имеет самую большую рыночную капитализацию среди всех автопроизводителей. За последний год акции компании Маска выросли примерно на 360%. Однако некоторые биржевые «медведи» полагают, что акции взлетели слишком быстро и поэтому они могут стать «мыльным пузырем» и резко обвалиться.

В конце января Tesla заявила, что планирует достигнуть среднегодового роста поставок электрических автомобилей на 50%.

«Газета.Ru» решила поговорить со специалистами и узнать, действительно ли автомобильной корпорации Маска стоит остерегаться растущей конкуренции.

«На рынке электрокаров Tesla, хоть и занимает первую позицию по числу проданных машин по итогам 2020 года, но не является единственной компанией. Поскольку развитие экологичного транспорта – это тренд ближайших десятилетий, Маску придется очень серьезно планировать деятельность компании, чтобы выдержать конкуренцию с другими производителями: с китайскими, в первую очередь», — заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По словам эксперта, эти организации очень активно наращивают объемы производства, в то время как капитализация Tesla в прошлом году росла не столько за счет экономических показателей, сколько благодаря приходу большого числа инвесторов в акции компании.

«Не думаю, что Илон Маск ставит перед собой и компанией задачу быть «царем горы». Он сам многократно говорил, что его задача это изменить мир, сознание людей в отношении окружающего мира, и конечно в корне изменить автопром. И это у него, безусловно, получилось. Кто бы что ни говорил, а в секторе личного автотранспорта уже всё понятно — будущее за электромобилями, а двигатели внутреннего сгорания останутся только что в специальной и армейской технике», — считает руководитель информационно-аналитического портала «Зелёная Точка Старта» Станислав Макухин.

По мнению Макухина, Tesla имеет большую фору в разработке и производстве электромобилей и останется лидером отрасли на ближайшие 20-30 лет при условии, что корпорация продолжит стратегию разработки и внедрения передовых технологий, прежде всего в области аккумуляторных элементов.

«Сейчас Tesla это не просто компания-автопроизводитель, это культовая фирма, в которой хотят работать, жаждущие дела и результатов инженеры, химики, энергетики, дизайнеры. Аккумулируя в Tesla таких заряженных людей, компания долго будет в числе лидеров», — пояснил эксперт.

Сейчас Tesla имеет все возможности для захвата доли на рынке электрокаров. На текущий момент их машины могут похвастаться одним из наиболее значительных уровнем заряда среди существующих или запланированных на ближайшее время моделей среди конкурентов, отмечает директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

По словам эксперта, у Tesla самая обширная сеть электрозаправок по всему миру (около 20 тыс. единиц), что создает сильное конкурентное преимущество, поскольку другие марки пока ограничены в количестве точек зарядки. Заправки Volkswagen есть только на территории Германии – 1 200 станций, у Ford – 13,5 тыс. заправок. Более того, вместо того, чтобы пользоваться обширной сетью заправок Tesla, многие производители создают свои уникальные разъемы, что изначально ставит их в проигрышное положение.

«Конкуренция вынуждает Илона Маска снижать цены на некоторые из своих моделей, чтобы попасть на китайский рынок. В перспективе Tesla необходимо повышать качество сборки своих автомобилей», — заключил Меркулов.