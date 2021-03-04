Для поддержки IT: Россия готовит налог для Google и Facebook

В России может появиться налог для международных интернет-компаний, которые пользуются персональными данными граждан страны, передают «Ведомости». Этот вопрос обсуждался в рамках совещания вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с представителями IT-индустрии.

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Как заявил изданию один из присутствующих на мероприятии, новый налог входит во второй пакет мер по поддержке отрасли. По словам Чернышенко, который открывал совещание, «льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств».

«Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», — заявил собеседник «Ведомостей».

Собранные с IT-гигантов средства будут направлены на поддержку российского сектора информационных технологий. Решение относительно введения «Цифрового налога» должно быть принято к середине 2021 года.

В пресс-службе вице-премьера изданию сообщили о том. что предложения касательно нового налога готовит Министерство цифрового развития вместе с представителями российской IT-отрасли — всего в обсуждениях принимают участие около 200 компаний.

«Пока Минцифры не внесло предложения в правительство, комментировать их по сути преждевременно», — заявил представитель пресс-службы Чернышенко.

Летом прошлого года в рамках поддержки российской IT-сферы президент России Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в сфере IT. Законопроект был принят Госдумой 22 июля 2020 года и вступил в силу 1 января текущего года. Теперь в стране действует бессрочное снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6%. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3% (при действующей ставке 20%). Кроме того, предоставление прав по использованию ПО, включенного в реестр российского ПО, на основании лицензионных договоров, а также по модели SaaS, освобождается от уплаты НДС.

«В результате такого решения условия налогообложения для IT-бизнеса в России станут более выгодными, чем в Индии и Ирландии, где действуют одни из самых низких ставок в мире. Это создаст условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль.

Налоговый маневр сделает российскую юрисдикцию привлекательнее для IT-бизнеса, будет способствовать развитию этой высокотехнологичной отрасли.

Россия известна во всем мире своими специалистами в сфере информационных технологий, и нам важно создать для них комфортные и конкурентные условия, чтобы они не уезжали работать за рубеж, а реализовывали свой потенциал в нашей стране», — прокомментировал налоговый маневр Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.