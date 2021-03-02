Точка вместо «челки»: как изменится новый iPhone

В этом году Apple готовится выпустить тринадцатую по счету линейку iPhone. Известный своими точными прогнозами аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился подробностями о будущих гаджетах компании, сообщает CNBC.

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Будущая линейка iPhone 13 будет состоять из четырех моделей, сообщает Мин-Чи Куо. Кроме того, «яблочные» смартфоны 2021 года будут такого же размера как и телефоны линейки iPhone 12: iPhone 13 mini с 5,4-дюймовым экраном, iPhone 13 и 13 Pro с 6,1-дюймовыми экранами и iPhone 13 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном.

Также стало известно, что рабочая часть дисплея iPhone будет больше, так как производитель планирует немного уменьшить «челку» вверху экрана.

Благодаря новому более компактному внутреннему дизайну, весь модельный ряд iPhone 13 будет иметь новые увеличенные батареи, улучшенные модемы 5G и камеры с возможностью астрофотографии, то есть улучшенной съемки звездного неба. Однако, прогнозирует аналитик, iPhone 13 будут намного тяжелее, чем iPhone 12.

Apple также планирует использовать дисплеи с частотой обновления 120 Гц, которые обеспечивают более плавное и приятное глазу изображение. Однако такими экранами будут оснащены только модели Pro. По словам Куо, это поставит iPhone в один ряд с флагманами кокнурентов на базе Android, которые оснащены высококачественными дисплеями.

Ранее сообщалось, что в новой линейке Apple может отказаться от своего шнура Lightning и заменить его на более универсальный USB-C. Однако Куо выразил сомнение в этом.

По словам аналитика, обоснованием для отказа от USB-C является его низкая водонепроницаемость. Аналитик также предполагает, что Apple может сразу перейти к беспроводному iPhone, в котором не будет портов. Впрочем, по мнению Куо, это не значит, что смартфон будет полагаться исключительно на свою беспроводную зарядку — пока Apple не считает, что экосистема MagSafe достигла той точки, когда ее можно воспринимать как единственный способ зарядки. Так что пока компания продолжит использовать свой порт Lightning, считает эксперт.

Также аналитик сомневается в том, что этой осенью компания вернет возможность разблокировки смартфона с помощью отпечатка пальца. По его мнению, Touch ID вернется в «яблочные» смартфоны не ранее 2023 года.

Кроме того, Мин-Чи Куо сделал прогноз в отношении продуктов Apple на ближайшие пару лет.

По его словам, есть вероятность того, что в 2022 году Apple полностью откажется от «челки» вверху экрана, чтобы увеличить размеры дисплея.

Вместо нее у будущего «яблочного» смартфона будет небольшая область в виде точки со встроенной камерой, как в некоторых Android-смартфонах. В этой же области будет размещена система распознавания лица Face ID.

Кроме этого, в 2023 году Apple может порадовать своих фанатов первым складным iPhone, который будет похож на аналогичные продукты от Samsung и Huawei. Продукт все еще находится на ранней стадии разработки, поэтому сохраняется шанс, что Apple полностью откажется от производства смартфона в таком форм-факторе. По словам Куо, у «яблочного» гиганта все еще есть проблемы, связанные с реализацией технологии и массовым производством гаджета, и дата запуска будет напрямую зависеть от того, сможет ли компания решить их в срок.