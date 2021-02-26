Жизнь после хайпа: 6 приложений, которые уже никто не помнит

Periscope

Periscope был предтечей всех сервисов прямой видеотрансляции. Шесть лет назад возможность транслировать события от первого лица, параллельно общаясь со зрителями и получая лайки, была чем-то инновационным и привлекательным — похожего функционала не было ни у одной из популярных социальных сетей.

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Одной из функций Periscope было отображение всех «лайвов», которые происходили в данный момент времени. Если они были публичными, к любому из них можно было присоединиться. Потенциал ведения прямых эфиров с экрана смартфона заметила компания Facebook, которая внедрила аналогичные функции в одноименную социальную сеть и Instagram, в связи с чем популярность Periscope резко упала. В декабре прошлого года владеющая Periscope компания Twitter приняла решение закрыть этот проект ввиду его нерентабельности.

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Vine

Короткие видеоролики с наложенным звуком, или «вайны», начали набирать популярность в 2013 году — тогда сервис Vine стал самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store. Объем аудитории Vine на пике составлял сотни миллионов человек. Но, как и в случае с Periscope, этот сервис стал никому не нужен после того, как «фишку» Vine переняли другие крупные социальные сети.

Считается, что убийцей Vine стал Snapchat, который также предложил пользователям возможность создавать небольшие видео, накладывая на них эффекты и музыку, но имел в своем арсенале массу других возможностей. В итоге держать на своем телефоне отдельное приложение для роликов стало бесполезно. Vine официально прекратил свое существование в 2017 году, однако слово «вайн» по-прежнему осталось в обиходе — так все еще называют короткие развлекательные видео «из жизни», которые теперь распространяются на других платформах, например в Instagram.

Prisma

Сервис Prisma приобрел популярность в 2016 году, когда нейросети только начали использоваться для преображения пользовательских фотографий. Это приложение «перерисовывало» фотографии пользователя в стиле известных художников.

За два месяца работы через Prisma прошло более миллиарда фотографий, а само приложение было скачано 10 млн раз.

Вскоре пользователи «наигрались» с нейросетями, и обработанные в Prisma снимки постепенно пропали из Instagram. Тем не менее, это приложение дало импульс для появления целой плеяды других подобных сервисов, использующих нейросети.

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Foursquare

Приложение Foursquare было популярно в период с 2010 по 2013 год — активный пользователь смартфона не мог зайти в кафе или музей, чтобы не «зачекиниться» в нем, то есть не рассказать друзьям, какое место он посетил.

Тому, кто «чекинился» наиболее активно и регулярно, предоставлялся статус «мэра» заведения. Некоторые рестораны и бары, в том числе и в России, подхватили хайп от Foursquare и даже предлагали своим «мэрам» бесплатные напитки и закуски, чтобы подстегнуть пользователей соревноваться за этот титул.

В 2013 году популярность Foursquare снизилась настолько, что руководство компании приняло решение разделить приложение на два — Foursquare оставался сервисом для рекомендации хороших мест в городе, а функции «чекинов» взял на себя Swarm.

Перезапуск так и не спас Foursquare — его показатели стабильно падали. Дела Swarm шли чуть получше, но многие пользователи так и не смогли понять, зачем им теперь два приложения вместо одного, и в результате перестали пользоваться обоими.

MSQRD

MSQRD — проект белорусской компании Masquerade Technologies. Эта программа позволяла пользователям накладывать на лица «маски» в режиме реального времени. По итогам 2016 года MSQRD вошло в пятерку самых популярных приложений в Google Play.

Сервис с интуитивным управлением быстро снискал славу как среди простых пользователей, так и среди российских звезд — фото с «масками» гориллы, собаки, а также Леонардо ДиКаприо можно было найти практически в любом активном Instagram-профиле.

Популярность MSQRD вышла за пределы Белоруссии и стран СНГ, достигнув Штатов. В 2016 году ведущий Джимми Киммел показал приложение MSQRD в своем телешоу. Спустя некоторое время компания была куплена корпорацией Facebook, которая была заинтересована в интеграции «масок» в свою платформу. Теперь «маски» есть практически во всех социальных сетях.

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Secret

Приложение Secret приобрело вирусную популярность в 2014 году. Это сервис, в основе которого лежит анонимность и секреты — его пользователи могли делиться сплетнями, сливами и утечками, не опасаясь, что кто-то «вычислит их по IP». Если в американском сегменте Secret основную часть аудитории составляли стартаперы и представители Кремниевой долины, то в российской части сервиса главную роль взяли на себя журналисты и маркетологи. Как впоследствии вспоминал сооснователь Secret Дэвид Байтау, когда однажды посреди ночи он проснулся от уведомлений от сервера, который не справлялся с огромным трафиком, идущим из России, то решил, что его приложение атакуют хакеры.

Однако слава Secret оказалась слишком преходящей — если 28 мая 2014 года он входил в топ-5 самых популярных приложений App Store в России, то уже 15 июня насовсем исчез из рейтинга. Такая же судьба постигла сервис в других странах, а уже в 2015 году Байтау объявил о закрытии проекта.