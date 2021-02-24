Упущение Джобса и Кука: названа самая большая ошибка Apple

Последние несколько лет были удачными для компании Apple. Экономические показатели бренда растут, удалось диверсифицировать бизнес, а недавно «яблоко» впервые за пять лет стало лидером по продажам смартфонов в мире, обогнав как Samsung, так и Huawei.

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Однако все могло быть еще лучше — как рассказал Yahoo Finance аналитик инвестиционной компании Wedbush Securities Дэн Ивс, руководители Apple допустили одну важную ошибку, которая может быть самой фатальной в истории бренда.

«Самой большой стратегической ошибкой, которую совершили [Стив] Джобс и [Тим] Кук за последние 10-12 лет, является то, что они не купили Netflix», — заявил Ивс.

На протяжении многих лет аналитики и эксперты высказывали мнение относительно того, что Apple стоит задуматься о приобретении стримингового сервиса Netflix, который сейчас находится в авангарде рынка. В 2019 году купертиновцы запустили собственный аналог, который получил название Apple TV+, но его фирменные проекты, например, «Утреннее шоу», «Тед Лассо» и «Ради всего человечества», не снискали у зрителей популярности, которую можно было бы сравнить с успехом сериалов Netflix.

Apple не раскрывает точное количество подписчиков Apple TV+. Между тем аудитория Netflix, по собственным подсчетам компании, равняется 203 млн человек, а его ближайшего конкурента в лице Disney+ — 94,9 млн человек. По словам Дэна Ивса, чтобы догнать эти две компании и прочно занять свою нишу в сегменте стриминга, Apple нужно купить какую-нибудь крупную Голливудскую студию.

«Речь идет об MGM, Lionsgate, A24. Иначе Apple так и останется в аутсайдерах», — считает аналитик.

Как рассказал «Газете.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, на рынке циркулирует много подобных историй, когда какая-то компания упустила свой шанс купить молодую звезду или войти в партнерство, которое перевернуло бы весь рынок с ног на голову, но менеджеры вовремя не разглядели перспективу.

«Например, та же Apple в свое время могла бы купить Tesla, но не была в этом заинтересована, а сегодня сама ищет выходы в сегмент электрокаров. Илон Маск одно время готов был продать проект, пока он еще был убыточным, а Тим Кук просто не пришел на встречу. У Intel был момент, когда Стив Джобс, еще до взлета рынка смартфонов, предлагал подрядчику расширить производство мобильных процессоров под iOS, но те не стали так делать, будучи уверенными, что ПК надежнее и выгоднее. Сегодня мы видим, как сильно это ударило по Intel: мобильные процессоры становятся новым стандартом, у Apple их собственное производство, а корейские и тайваньские чипы быстрее, чем «интеловские». То, что очевидно сегодня, совсем не было очевидным много лет назад. Поэтому назвать решение Apple не покупать Netflix ошибкой никак нельзя», — считает Емельянов.

По словам эксперта, Apple TV+ занимает в США сейчас около 3% всего стримингового рынка, в мировых масштабах — не более 1%.

Но даже если бы в свое время компания купила Netflix, вряд ли она бы сегодня доминировала на рынке потоковых видео.

«У них совершенно разные бизнес-модели. Apple хотя и является крупным провайдером контента, не разрабатывает собственных игр и приложений, предпочитая развивать платформу для сторонних компаний и зарабатывать на комиссиях и рекламе. Собственные студии, мастерство визуализации, отбор сценариев — это совсем не та сфера, которая хорошо ложится в структуру Apple. И внутри «яблочной» корпорации Netflix был бы совсем другим. Возможно, Apple удастся вклиниться в нишу стриминга по примеру Hulu, то есть на базе стороннего контента. Но, поскольку Apple поздно вошла в этот сегмент, то вряд ли она сможет сильно потеснить остальных игроков», — заключил собеседник «Газеты.Ru».