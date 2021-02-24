Эксперименты с формой: в сеть утекли фото новых AirPods

В интернете появились изображения будущего поколения беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro, которые Apple должна обновить уже в 2021 году, сообщает портал 9to5Mac.

Так, порталу стало известно, что новая версия базовых «яблочных» наушников будет представлена в совершенно новом дизайне. По словам аналитика Мин-Чи Куо, который известен своими точными прогнозами о продукции Apple, AirPods 3 будут представлены в новом форм-факторе, а внешне они будут похожи на Pro-версию «яблочного» аксессуара.

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Слитые изображения подтверждают более ранние слухи, согласно которым AirPods 3 лишатся своей каноничной ножки: ее сделают достаточно короткой. Кроме того, Apple увеличит время автономной работы и добавит наушникам сменные резиновые амбушюры.

Эти факты подтверждают слова Куо о том, что AirPods 3 будут похожи на нынешние AirPods Pro.

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Однако, несмотря на схожий дизайн, третье поколение AirPods не будет поддерживать функцию шумоподавления и режим «прозрачности», которые есть в более дорогой Pro-версии.

Как сообщает 9to5Mac, решение Apple изменить форм-фактор может быть принято обществом неоднозначно, так как многим нравится дизайн AirPods. Опрос читателей портала показал, что 42% опрошенных предпочитают нынешний дизайн AirPods, однако решение Apple включить в комплект к наушникам вкладыши разных размеров, вероятно, привлечет к ним внимание более широкого круга пользователей.

Ожидается, что «яблочный» гигант выпустит AirPods 3 уже в нынешнем году.

Их стоимость пока остается неизвестной, однако портал утверждает, что AirPods 3 будут стоить на 20% меньше, чем AirPods Pro, что соответствует $199 [почти 15 тыс. руб.]

Что касается обновленной версии AirPods Pro, то девайс полностью изменится и станет больше похож на беспроводные наушники, которые выпускают компании-конкуренты.

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Как сообщается, дизайн AirPods Pro 2 станет более компактным: ножка исчезнет почти полностью, а сами наушники станут круглее. Другими словами, AirPods Pro 2 будут похожи на Galaxy Buds от южнокорейской компании Samsung.

Однако есть вероятность, что купертиновцы не смогут претворить задуманное в жизнь. Известно, что Apple при попытках убрать «ножку» столкнулась с рядом проблем. Компания не планирует отказываться от режима «прозрачности» и функции шумоподавления, однако их интеграция в уменьшенный корпус AirPods Pro 2 вызвала трудности.

В связи с этим «яблочный» гигант может отказаться от амбициозного дизайна в пользу лучшего функционала.

Также изменения в дизайне коснутся и чехла для зарядки AirPods Pro: он также уменьшится. Кроме того, компания изменит и внешний вид чехла для того, чтобы включить в него функцию магнитной зарядки MagSafe. В настоящее время AirPods Pro можно заряжать с помощью MagSafe, но зарядный футляр не прикрепляется к ней с помощью магнита.

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По слухам, релиз второго поколения AirPods Pro также состоится в 2021 году — предположительно, в апреле. Стоимость гарнитуры, как отмечает 9to5Mac, останется на уровне цены первой модели — $249.