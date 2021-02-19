Производитель видеокарт Nvidia заявила о том, что будет намеренно снижать производительность своей последней модели GeForce RTX 3060, релиз которой запланирован на 25 февраля, если она будет использоваться для добычи криптовалюты эфир (Ethereum). Об этом говорится в официальном обращении компании.

Реклама

Известно, что графические ускорители, особенно самые актуальные и энергоэффективные, давно находятся в дефиците. На это повлияла и пандемия коронавируса, вызвавшая перебои с поставками комплектующих, а также криптомайнеры, которые скупают мощные видеокарты для добычи цифровых валют.

Это приводит к тому, что геймеры не могут найти новые модели в магазинах, что очень сильно расстраивает руководство Nvidia.

«Мы геймеры до мозга костей. Мы одержимы новыми функциями, технологиями, новой архитектурой и новыми играми. Мы разработали графические процессоры GeForce для геймеров, и они в них сильно нуждаются», — заявляет компания.

В связи с этим программное обеспечение для GeForce RTX 3060 будет автоматически понижать эффективность видеокарты в два раза, если софт зафиксирует попытку майнинга эфира. В Nvidia заявили о том, что решили сфокусироваться именно на эфире, так как он является наиболее привлекательной валютой для майнинга.

При этом майнеры не останутся без своеобразной компенсации — Nvidia пообещала выпустить отдельную линейку процессоров CMP (Cryptocurrency Mining Processor), которая будет специально предназначена для добычи криптовалюты.

Этот продукт не имеет возможностей игровой видеокарты, поэтому геймеры будут к нему безразличны.

«Создание индивидуальных продуктов для потребителей с особыми потребностями обеспечивает максимальную ценность для наших клиентов. С помощью CMP мы можем помочь майнерам в создании наиболее эффективных центров обработки данных, при этом сохранив графические процессоры GeForce RTX для геймеров», — сообщают в Nvidia.

Дефицит мощных видеокарт начался в России и в других странах еще летом прошлого года. При этом в четвертом квартале продажи карт на маркетплейсах выросли в 4-5 раз, рассказал «Газете.Ru» директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий. По его словам, ранее в Nvidia отмечали, что дефицит с поставками видеокарт, вероятно, сохранится до апреля 2021 года.

«Очевидно, что в компании начали осознавать проблемы, но при этом не просто ищут решение, но и расширяют свою бизнес-модель через сегментирование товарной линейки под нужды целевой аудитории», — считает Хвойницкий.

Майнинг сегодня — настоящий бич для рядового геймера, считает Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding.

«Мощные видеокарты сразу скупаются перекупщиками и майнерами, в результате их либо невозможно приобрести, либо стоимость вырастает в два раза. Я рад, что Nvidia предпринимает шаги по ограничению майнингового функционала своих видеокарт, это показывает заботу о рядовых потребителях, использующих карты по их прямому назначению. Такое решение немного снизит дефицит, хотя я предполагаю, что найдутся умельцы, которые научатся перепрошивать видеокарты обратно «под майнинг». Выпуск отдельных продуктов именно для добычи криптовалюты тоже выглядит логично, это означает, что компания выделяет их в отдельный сегмент и со временем получится разделять линейки видеокарт под разные типы потребителей. В комплексе эти решения должны благотворно повлиять на рынок и снять боль геймеров», — заявил эксперт.

Пока неизвестно, насколько выгоднее майнерам будет покупать специализированную CMP-карту по сравнению с RTX 3060, которая сейчас является основным инструментом в добыче криптовалют, заявляет Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс».

Также неизвестно, в каких объемах будет выпускаться новая майнинг-карта и как широко будет поставляться по миру.

По мнению Емельянова, по первым параметрам новинка будет гораздо интереснее в плане добычи коинов, чем RTX 3060: у нее скорость обработки хэшей втрое выше, потребление энергии ниже, сама она при этом более компактная, что позволяет уменьшить размер криптофермы.

«Если все перечисленное будет стоить хотя бы на уровне RTX 3060 ($330), а лучше – дешевле, то майнеры с энтузиазмом начнут переходить на новое оборудование. Правда, это может вызвать другой неприятный для Nvidia эффект: на вторничный рынок будет выброшено большое число видеокарт, и таким образом продажи новых графических процессоров могут на какое-то время просесть. В 2017 году порядка 70% спроса приходилось на майнинг, в итоге к 2018 году, когда цены на крипту упали, склады Nvidia были переполнены нераспроданными видеокартами, и она закрыла период с убытком. В этот раз дефицит оборудования может столь же внезапно смениться на профицит», — заключил собеседник «Газеты.Ru».