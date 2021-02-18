«Не надеемся на вакцинацию»: мобильная выставка MWC пройдет в очном режиме

Крупнейшая мировая выставка, посвященная мобильным гаджетам и технологиям, Mobile World Congress, в этом году пройдет в очном режиме, несмотря на действующие ограничения в связи с пандемией. Об этом сообщает портал Ars Technica со ссылкой на организаторов мероприятия.

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По словам генерального директора ассоциации GSMA, ответственной за проведение MWC, Джона Хоффмана, ожидается, что в июне 2021 года в Барселону прилетят около 50 тыс. человек.

При этом на MWC будут внедрены дополнительные меры безопасности, связанные с коронавирусом. Так, все участники будут носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию. Наличие действующей прививки от COVID-19 не будет являться обязательным условием посещения — будет достаточно обычного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до мероприятия.

«Мы считаем, что было бы здорово, если бы весь мир сделал прививки, но мы не можем рассчитывать на поголовную вакцинацию в 2021 году», — заявил Хоффман.

Традиционно MWC проходит в Барселоне в феврале, но в этом году сроки проведения перенеслись на июнь. В прошлом году Mobile World Congress отменили из-за высоких темпов распространения коронавируса.

«С момента первого Mobile World Congress в Барселоне в 2006 году GSMA собирала представителей отрасли, чиновников, министров, политиков, операторов и лидеров в одну масштабную экосистему. Принимая во внимание безопасность и здоровье граждан в Барселоне и принимающей стране, GSMA отменила MWC Barcelona 2020, потому что глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с путешествиями и другими обстоятельствами делает его проведение невозможным. Мы выражаем свое сочувствие заболевшим как в Китае, так и во всем мире», — говорилось в заявлении GSMA от 13 февраля 2020 года.

Тогда сообщалось о том, что GSMA потеряет огромные деньги, вложенные в подготовку к мероприятию. СМИ писали о том, что ассоциация якобы просила испанское правительство ввести в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, чтобы получить страховку за отмену выставки, но переговоры с властями зашли в тупик.

Очевидно, что в этом году GSMA не собирается упускать прибыль и проведет конференцию в очном формате во что бы то ни стало.

Однако меры предосторожности, озвученные организаторами, вызывают вопросы, отмечает портал The Verge.

Несмотря на то, что количество участников будет сокращено с обычных 100 тыс. до 50 тыс. — это все равно огромное количество людей из разных стран, которые будут находиться в одном помещении на протяжении двух-трех дней. Кроме того, формат выставки предполагает осмотр и тестирование экспонатов, что также не играет на руку соблюдению мер предосторожности.

Проведение ПЦР-тестов, даже накануне мероприятия, не является способом предотвращения распространения инфекции, подчеркивает портал. Кто-то может получить отрицательный результат, подхватить коронавирус в самолете по дороге на выставку и заразить несколько участников по приезде. Это особенно опасно, учитывая международный формат мероприятия — после него заразившиеся люди полетят домой в свои страны, чем могут вызвать новые локальные вспышки по всему миру. Из-за этих рисков The Verge назвал Mobile World Congress потенциальным «суперраспространителем» COVID-19.

Угроза заразиться коронавирусом на очных мероприятиях действительно пока остается суровой реальностью.

В середине февраля основатель XPrize Foundation Питер Диамандис решил провести конференцию, посвященную разработкам его компании в сфере вакцин. На мероприятии присутствовало чуть меньше 100 человек.

«Мы чувствовали себя отлично, чувствовали себя в безопасности. Но я ошибался», — заявил Диамандис.

После мероприятия как минимум 24 человека, принявших в нем участие, заразились коронавирусом. Среди заболевших оказался и сам организатор.