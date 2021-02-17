Touch ID, негаснущий дисплей и новые камеры: каким будет iPhone 13

После выхода двенадцатой линейки iPhone не прошло и полугода, но в сети уже появились слухи о будущей модели смартфона, сообщает портал Mashable.

По данным инсайдеров, одной из новых функций «яблочного» гаджета может стать дисплей, который никогда не отключается.

Многие Android-смартфоны уже давно имеют негаснущий дисплей — на экране всегда отображаются часы, индикатор заряда аккумулятора, а также иконки уведомлений. iPhone 13 для этого будет использовать технологии, которые есть в Apple Watch Series 5 и Series 6.

Об этом сообщил Макс Вайнбах в видеоролике канала EverythingApplePro, который специализируется на утечках информации о будущих продуктах Apple.

По словам Вайнбаха, в условиях дистанционной работы Apple не может эффективно контролировать информационный поток, и это приводит к большому количеству инсайдов о функциях и продуктах.

Реклама

Также появились данные о том, что частота обновления дисплея нового смартфона наконец-то будет достигать 120 Гц — такой показатель уже также присутствует в некоторых телефонах на базе Android. Ранее сообщалось, что 120 Гц появится и в iPhone 12, но в результате Apple пришлось отказаться от этой затеи из-за повышенной энергозатратности.

Кроме того, смартфон будет выпущен в четырех размерах, как и его предшественник. Это значит, что, несмотря на слухи о том, что самый маленький «яблочный» телефон iPhone 12 mini могут снять с производства из-за низких продаж, Apple не планирует отказываться от запуска «младшего брата» в новой линейке своих смартфонов. .

Согласно слухам, изменения затронут и блок основных камер.

close LetsGoDigital

На предыдущих моделях он немного выпирал за рамки смартфона, а объективы выступали еще выше. В iPhone 13 весь блок будет покрыт общим защитным стеклом, что сделает гаджет более эргономичным и удобным, так как камеры можно будет очистить одним движением. Ранее аналитик Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами в отношении продукции Apple, утверждал, что iPhone 13 получит улучшенные широкоугольные камеры.

Кроме того, смартфон будет оснащен функцией астрофотографии, то есть улучшенной съемки звездного неба. Кроме того, Apple работает над возвращением сканера отпечатков пальцев Touch ID, однако на этот раз он будет скрыт под дисплеем телефона.

Также в СМИ просочилась информация о том, что компания планирует полностью перейти на использование беспроводной зарядки MagSafe. В связи с этим Apple может убрать из телефона разъем под проводную зарядку.

Внешний вид гаджета при этом не поменяется, дизайн останется почти таким же, как и у iPhone 12. Некоторые источники утверждают, что из-за схожести с прошлогодней моделью в 2021 году будет представлен не iPhone 13, а iPhone 12s, так как Apple не готова показать по-настоящему революционные функции, «достойные» новой цифры в названии. Вся вышеуказанная информация пока не была официально подтверждена компанией Apple.