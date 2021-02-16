«Обошлись без IT-гигантов»: опальный сервис Parler снова онлайн

Сайт социальной сети Parler вновь вернулся в онлайн, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на заявление компании. В нем говорится о том, что официальный веб-портал сервиса «базируется на стабильной, независимой технологии», которая никак не связана с Big Tech — так в английском языке называют группу крупнейших IT-гигантов Кремниевой долины.

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При этом желание Parler не иметь никаких дел с «бигтехом» понятно — в январе текущего года социальная сеть, которую облюбовали для себя сторонники экс-президента США Дональда Трампа, была буквально отключена от интернета из-за позиции Google, Apple и Amazon. Компании обвинили Parler в разжигании ненависти и призывам к массовым беспорядкам — считается, что нападение на Капитолий 6 января было спланировано именно на этой платформе. «Это идет вразрез с нашей политикой», — заявили IT-лидеры.

В результате Amazon перестал оказывать сайту Parler хостинг-услуги, а Apple и Google удалили мобильное приложение компании из своих официальных магазинов.

Известно, что впоследствии Parler подала иск против Amazon, но Окружной суд Ситэла его отклонил, согласившись с доводами компании Джеффа Безоса.

Теперь Parler пользуется хостинг-услугами компании SkySilk. На этой неделе, как сообщили в Parler, сайт будет доступен лишь для зарегистрированных пользователей — всем тем, кто только решает присоединиться, придется вернуться через семь дней. Несмотря на то, что аккаунты юзеров были сохранены, их старые посты были удалены с сайта.

«Когда в январе Parler был отключен от сети теми, кто желает заставить замолчать десятки миллионов американцев, наша команда собралась вместе, полная решимости сдержать обещание, данное нашему активному сообществу, что мы вернемся сильнее, чем когда-либо. Мы очень рады снова приветствовать всех. Parler управляется опытной командой и останется здесь надолго. Мы будем процветать как ведущая платформа, продвигающая свободу слова, конфиденциальность и гражданский диалог», — говорится в сообщении исполняющего обязанности гендиректора компании Марка Меклера.

Действительно, за время неопределенности, связанной с уходом Parler в офлайн, у социальной сети сменился руководитель. Предыдущий глава компании Джон Матце был уволен по решению совета директоров.

«29 января 2021 года совет директоров Parler, возглавляемый Ребеккой Мерсер, принял решение немедленно лишить меня поста главы компании. Это не мое решение. Я понимаю, что те, кто контролирует компанию, имели какую-то коммуникацию с сотрудниками и третьими лицами по этому вопросу, из-за чего возникла путаница, вынудившая меня опубликовать это публичное заявление», — заявил сам Матце.

Пока неизвестно, поможет ли смена генерального директора решить все проблемы компании. Прежде всего, мобильное приложение Parler все еще недоступно в App Store и Play Market, что существенным образом сдерживает развитие платформы. Очевидно, что должно случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы Apple и Google внезапно изменили свое решение касательно мобильной версии Parler.

Не исключено, что противостояние между социальной сетью и IT-гигантами затянется на несколько лет.

Кроме того, в отношении Parler было запущено расследование на государственном уровне — председатель комитета по контролю и реформам Конгресса США Кэролин Малони направила в адрес ФБР письмо, в котором просит «тщательно расследовать роль, которую социальная сеть Parler сыграла в атаке [на Капитолий], в том числе в качестве потенциального посредника в планировании и подстрекательстве к насилию, в качестве хранилища ключевых свидетельств, размещенных пользователями на его сайте, а также в качестве потенциального канала для иностранных правительств, которые могли оплачивать гражданские выступления в Соединенных Штатах».

Кроме того, комитет Малони намерен провести собственную проверку по этому вопросу. Если связь Parler со штурмом Капитолия будет доказана, то ее врагом могут стать не только IT-гиганты, но и американские власти, что вызовет еще больше проблем для компании.