«Залезает на территорию Apple»: Facebook выпустит смарт-часы

Facebook работает над созданием собственных умных часов, которые должны будут появиться на витринах магазинов уже в 2022 году, сообщает портал Business Insider.

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Пока стоимость будущего гаджета не известна, однако Facebook может продавать их за цену примерно равную затратам на производство, как это это было с очками виртуальной реальности Oculus Quest, утверждают источники.

Также сообщается, что часы от компании Марка Цукерберга смогут выходить в интернет через сотовую связь, так что гаджету не придется работать в паре со смартфоном — он будет полностью автономным. Изначально устройство будет работать на базе операционной системы Android, которая принадлежит Google, однако в дальнейшем Facebook планирует создать свою собственную ОС.

Кроме того, есть предположения, что с помощью часов можно будет управлять AR-очками, которые Facebook планирует выпустить в 2023 году. Это будет реализовано посредством ремешка, который может считывать сигналы мозга для управления различными устройствами.

Также стало известно, что часы будут предоставлять пользователям возможность использовать семейство приложений от корпорации Цукерберга, например, WhatsApp или Instagram, чтобы обмениваться сообщениями друг с другом. Кроме того, в аксессуар будет добавлена возможность интеграции с фитнес-приложениями от таких компаний как Peloton.

Однако подключение Facebook владельцев часов к приложению для отслеживания здоровья может быть не таким безобидным, как кажется на первый взгляд.

Компания давно известна своей рекламной бизнес-моделью и любовью к сбору пользовательских данных, и, вероятно, не сможет отказать себе в удовольствии фиксирования состояния организма покупателей своего смарт-устройства.

То, что делает Facebook, очень даже понятно — он залезает на территорию Apple и других производителей, поскольку часы становятся незаменимыми для тех, кто следит за здоровьем, считает шаги и хочет быть в курсе коммуникаций, не отвлекаясь постоянно на экран смартфона, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

«Что касается проблем с безопасностью, то это вопрос риторический. На счету компании Цукерберга скандал с Cambridge Analytica, который обошелся в $5 млрд, но даже после этого акции уверенно растут благодаря почти монопольному положению в своей сфере. При покупке часов определяющими факторами станет цена и удобный интерфейс.

Возможно, это будет нишевая история с ориентацией на приверженцев здорового образа жизни, в любом случае, Facebook может позволить себе такие эксперименты, особенно если они будут сопровождаться кампанией по улучшению репутации в сфере безопасности данных», — считает Шерман.

Вице-президент коммуникационной группы iMARS, вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса СПУТНИК Владимир Нерюев заявил, что пользователям не стоит бояться сбора данных, учитывая, что информация о пользователях в том или ином виде уже давно есть в интернете.

«Другой вопрос, как Facebook будет эти данные использовать. Учитывая, что компания зарабатывает на рекламе, пользовательская информация нужна именно для этого: четко выделить ваши потребности в товарах и услугах, сегментировать аудитории, предлагать только то, что нужно для вас», — объясняет Нерюев.

Кроме того, эксперт посоветовал пользователям, которые бояться вторжения в частную жизнь, размешать меньше личной информации в интернете.

«Пока вы сами не предоставите эту информацию, никакие искусственные алгоритмы не смогут ее получить», — заключил Нерюев.