«Расслабимся и заведем детей»: главу Riot Games обвинили в домогательствах

Генеральный директор игровой студии Riot Games Николо Лоран находится под следствием после обвинений в гендерной дискриминации и сексуальных домогательствах, сообщил портал The Verge со ссылкой на представителя компании.

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Дело было открыто после того, как в январе 2021 года против Лорана был подан судебный иск. За расследованием, которое проводит сторонняя юридическая фирма, наблюдает Совет директоров студии.

«Компания очень серьезно относится ко всем обвинениям в домогательствах и дискриминации, а также тщательно расследует это дело и примет меры против любого, кто нарушил политику студии», — заявил представитель Riot Games, создавшей видеоигры League of Legends и Valorant.

Иск был подан бывшей сотрудницей студии Шэрон О'Доннелл, которая начала работу в 2017 году. О'Доннелл обвиняет Лорана в сексуальных домогательствах. При это после подачи жалобы на генерального директора в отдел кадров из-за неправомерных действий с его стороны она была уволена из компании.

Бывшая сотрудница студии уверена, что решение об ее увольнении напрямую связано с отказом на предложение сексуальной связи с Лораном.

О'Доннелл не единственная, у кого были претензии в адрес генерального директора Riot Games. Так, утверждается, что Лоран предлагал нескольким сотрудницам компании «справиться со стрессом, вызванным COVID-19». По мнению директора, лучший способ релаксации — это «завести детей».

Riot Games в последние годы уже сталкивалась с рядом юридических проблем. Так, три года назад два сотрудника компании подали коллективный иск в суд против бывшего работодателя. Они обвинили студию в дискриминации по половому признаку и сексуальных домогательствах.

В иске подробно описывались случаи несправедливого найма, когда компания отдает предпочтение мужчинам, кроме того истцы утверждали, что компания считается только с мнением сотрудников мужского пола.

В том же иске упоминались сексуальные домогательства на рабочем месте. Так, отмечалось, что сотрудница компании обнаружила ряд электронных писем, где ее коллеги обсуждали, каково было бы «проникнуть в нее».

«И хотя мы не будем комментировать подробности судебного разбирательства, мы можем сказать, что мы очень серьезно относимся к подобным утверждениям и собираемся тщательно их расследовать», — заявили тогда представители Riot Games.

Судебные разбирательства на почве сексуальных скандалов далеко не новое явление в технологической индустрии. Так, в 2019 году одного из разработчиков ОС Android Энди Рубинаобвинили в сутенерстве. Утверждается, что будучи в браке, инженер имел несколько любовниц, и некоторых из них он «продавал» другим клиентам. Кроме того, сексуальные домогательства на работе и неуставные отношения не чужды компании Google, которая на протяжении многих лет прятала за маской «корпорации добра» несколько вопиющих случаев, связанных с харассментом в отношении сотрудниц.