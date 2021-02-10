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«Расслабимся и заведем детей»: главу Riot Games обвинили в домогательствах

На главу Riot Games подали в суд за сексуальные домогательства

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Генеральный директор Riot Games Николо Лоран Генеральный директор Riot Games Николо Лоран
Генеральный директор Riot Games Николо Лоран

Генеральный директор Riot Games Николо Лоран

Riot Games
Генерального директора студии Riot Games, создавшей популярную видеоигру League of Legends, обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации по половому признаку. Компания обещает провести расследование и принять меры. Это не первый скандал в Riot Games, связанный с нездоровой рабочей культурой.
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Генеральный директор игровой студии Riot Games Николо Лоран находится под следствием после обвинений в гендерной дискриминации и сексуальных домогательствах, сообщил портал The Verge со ссылкой на представителя компании.

Дело было открыто после того, как в январе 2021 года против Лорана был подан судебный иск. За расследованием, которое проводит сторонняя юридическая фирма, наблюдает Совет директоров студии.

«Компания очень серьезно относится ко всем обвинениям в домогательствах и дискриминации, а также тщательно расследует это дело и примет меры против любого, кто нарушил политику студии», — заявил представитель Riot Games, создавшей видеоигры League of Legends и Valorant.

Иск был подан бывшей сотрудницей студии Шэрон О'Доннелл, которая начала работу в 2017 году. О'Доннелл обвиняет Лорана в сексуальных домогательствах. При это после подачи жалобы на генерального директора в отдел кадров из-за неправомерных действий с его стороны она была уволена из компании.

Бывшая сотрудница студии уверена, что решение об ее увольнении напрямую связано с отказом на предложение сексуальной связи с Лораном.

О'Доннелл не единственная, у кого были претензии в адрес генерального директора Riot Games. Так, утверждается, что Лоран предлагал нескольким сотрудницам компании «справиться со стрессом, вызванным COVID-19». По мнению директора, лучший способ релаксации — это «завести детей».

Riot Games в последние годы уже сталкивалась с рядом юридических проблем. Так, три года назад два сотрудника компании подали коллективный иск в суд против бывшего работодателя. Они обвинили студию в дискриминации по половому признаку и сексуальных домогательствах.

В иске подробно описывались случаи несправедливого найма, когда компания отдает предпочтение мужчинам, кроме того истцы утверждали, что компания считается только с мнением сотрудников мужского пола.

В том же иске упоминались сексуальные домогательства на рабочем месте. Так, отмечалось, что сотрудница компании обнаружила ряд электронных писем, где ее коллеги обсуждали, каково было бы «проникнуть в нее».

«И хотя мы не будем комментировать подробности судебного разбирательства, мы можем сказать, что мы очень серьезно относимся к подобным утверждениям и собираемся тщательно их расследовать», — заявили тогда представители Riot Games.

Судебные разбирательства на почве сексуальных скандалов далеко не новое явление в технологической индустрии. Так, в 2019 году одного из разработчиков ОС Android Энди Рубинаобвинили в сутенерстве. Утверждается, что будучи в браке, инженер имел несколько любовниц, и некоторых из них он «продавал» другим клиентам. Кроме того, сексуальные домогательства на работе и неуставные отношения не чужды компании Google, которая на протяжении многих лет прятала за маской «корпорации добра» несколько вопиющих случаев, связанных с харассментом в отношении сотрудниц.

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