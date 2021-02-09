«Колоссальный запрос на специалистов»: в России стартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

За три недели со дня старта Всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило более 5 тыс. заявок. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который входит в Экспертный совет конкурса.

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«На данный момент у нас поступило более 5 тысяч заявок из 82 регионов страны. Такие конкурсы в первую очередь для самореализации молодежи, но поданные заявки говорят о том, что у нас активно готовы реализовывать себя, развиваться люди самых разных возрастов. Самому молодому участнику из этих 5 тысяч 18 лет, а самому возрастному — 75 лет. Средний возраст тех, кто подал заявку, — от 30 до 40 лет», — отметил он.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Краснодарского края. «Наиболее активны конкурсанты в возрасте от 30 до 40 лет — таких почти 47%», — добавил он.

Комиссаров напомнил, что регистрационная кампания на конкурс продолжается до 26 февраля: «Поэтому ситуация еще может измениться».

Задачи конкурса

Кириенко обратил внимание, что проект «Лидеры интернет-коммуникаций» призван решить две задачи. Одна из них — «создание условий для самореализации, развития, творческой реализации граждан нашей страны — в первую очередь молодежи», что ранее поручал сделать президент России Владимир Путин.

Эта задача, по словам первого замруководителя администрации главы государства, реализуется на платформе «Россия — страна возможностей», которая поддерживает организацию конкурса.

Платформа, как подчеркнул Кириенко, создает открытые конкурсные отборы, в которых может принять участие «любой человек в России из любого региона, в каком бы маленьком городе он ни жил, чтобы у каждого человека только в зависимости от своих талантов, профессионализма, трудолюбия и готовности вкладывать свои силы в развитие и самореализацию была возможность показать себя и получить соответствующую государственную поддержку».

Вторая задача, которую призван решить конкурс, — это удовлетворение запроса на специалистов в сфере интернет-коммуникаций. «В данном случае есть запрос. Только у компании АНО «Диалог», которая занимается интернет-коммуникациями, сейчас около 100 вакансий, то есть они ста человекам по итогам конкурса могут предложить хорошую, высокооплачиваемую, интересную, профессиональную работу», — обратил внимание Кириенко.

Он также заверил, что есть вакансии в центрах взаимодействия и коммуникации в интернете, которые уже работают по всей стране. «Уже более 2 млн проблем, о которых люди заявляли в интернет-пространстве, с их помощью за прошедший год удалось решить. Более 2 млн — значимая цифра. И в них [центрах] сейчас несколько сотен вакансий, которые они готовы предлагать людям», — сказал он.

«Запрос на таких специалистов колоссальный у органов государственной власти, практически у всех компаний российских. Мы говорили с руководством всех наших крупнейших IT-компаний, каждая из которых говорила о том, что у них тоже есть потребность, они тоже участников конкурса готовы приглашать к себе», — добавил он.

По словам Кириенко, победители получат возможность принять участие в «уникальной программе обучения интернет-коммуникациям», а также получат наставников. «У нас в составе этого проекта гуру, лучшие мастера коммуникаций, у которых точно есть чему поучиться. Хотя отбор не на должности, победители точно получают предложения по возможности трудоустройства», — добавил он.

Кто может принять участие

Основные критерии конкурса, организаторами которого выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей», — российское гражданство, возраст на момент регистрации от 18 лет включительно, среднее профессиональное образование и/или высшее образование (в том числе и незаконченное). Кроме того, необходим профильный опыт работы, — на этапе регистрации участникам предстоит презентовать реализованный проект.

По словам гендиректора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, целевая аудитория конкурса — специалисты в области интернет-коммуникаций. «Хотел бы обратить внимание на то, кого конкретно мы ищем. Это три категории, я бы их так поделил. Первая категория — это SMM-менеджер, дизайнер, видеомонтажер, редактор, райтер — самые обычные специальности. Вторая — специалисты — аналитик, социолог и такие специфические специальности как таргетолог, например, потому что с развитием интернета это становится все более важным», — подчеркнул он.

Гореславский добавил, что «из всех этих людей будут выделены руководители цифровых команд — это третья категория». «Это те, кто в состоянии собрать проект, это project'ы [Project Manager], выражаясь языком IT-компаний. Это люди, которые могут собрать команду и сделать классный продукт, будь то фильм, видеоролик, газета или что-то другое», — заключил он.

В свою очередь вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обратил внимание, что необходимы «профессионалы своего дела, которые знают и владеют интернет-коммуникациями, умеют работать с данными, — анализировать, структурировать, использовать при этом самые современные технологии».

«На мой взгляд, решение о проведении Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» очень нужное и своевременное. Это отличная возможность профессионалам в digital заявить о себе и получить поддержку в развитии бизнеса или новое интересное предложение в трудоустройстве», — добавил он.

В то же время Комиссаров обратился и к тем, кто сомневается в своих силах. «Кроме того, что есть возможность по итогам конкурса получить какие-то предложения по работе, на самом деле, есть еще три важных преимущества. Первое — это просто попробовать себя, испытать себя. Как в спорте, — невозможно ничего добиться, если не участвовать в соревнованиях. Второе — получить наставника и, возможно, изменить свою жизнь. Третье — образовательная программа, возможность получить знание от самых лучших специалистов, которые будут в этой программе участвовать», — отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей».

Как проходит отбор

Конкурс состоит из четырех этапов. Первый — он проходит уже сейчас — этап регистрации на сайте лидерыинтернета.рф. Участники могут подать свои заявки вплоть до 23:59 26 февраля этого года. «Люди, заполняя форму, описывают в той или иной мере свой профессиональный опыт. Но это не является предметом оценки. Мы пока никого не отсеиваем», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель экспертного блока проекта, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко.

В марте-апреле пройдет дистанционный этап. Его задача — из всего массива людей, которые подадут заявки, выбрать порядка 500 человек, которые смогут принять участие в очных испытаниях. «То есть дистанционный этап — это уже отсевочный этап. Дальше проходят лучшие», — подчеркнул Безручко, отметив, что тесты будут общие для всех.

»[На этом этапе] Будет два теста. [В первом тесте] Мы оцениваем профессиональную эрудицию, профессиональные знания. В зачет идет общий балл — процент правильных ответов. Второй тест — тест лидерского потенциала — учитывается наряду с первым. То есть человек отбирается не по одному тесту, а сразу по результатам двух. Кто по сумме баллов самый лучший — тот наш герой», — отметил руководитель экспертного блока конкурса.

Он добавил, что дополнительным критерием отбора станет оценка проектов, которые предоставят участники. «Имеет смысл проекты нормально описывать, потому что для победителей дистанционного этапа мы обязательно будем их смотреть. Не факт, что для всех», — сказал Безручко.

Те, кто прошел дистанционный этап, попадают в полуфинал. Это уже очная часть конкурса, которая пройдет в апреле-мае. Но перед очным испытанием будет контрольное тестирование. «Мы хотим, как и в других конкурсах платформы РСВ, гарантировать, что участники сами выполняют задания, поэтому у нас будет перепроверка под контролем экспертов», — предупредил Безручко.

По его словам, она будет проходить очно. «Участники сдают смартфоны, садятся за выделенные компьютеры, а в аудитории присутствует наблюдатель, который не даст ничего списать, спросить и т.д.», — рассказал член Экспертного совета.

«Есть некоторый процент снижения результатов, который мы объясняем нервозностью. Но, если человек получил 100 баллов [на дистанционном этапе] и 30 баллов под контролем, то совершенно понятно, что он списал [на дистанционном тестировании]. Хочу обратиться ко всем, кто думает участвовать: имеет смысл честное заполнение», — добавил он.

После успешного прохождения контрольного тестирования участники допускаются в полуфинал, а затем в финал конкурса, который пройдет также очно — в мае.

«Профилирование начинает происходить на этапе тестирования и усиливается на очном этапе, где будут представлены задания из разных профессиональных специализаций», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» Павел Безручко.

По словам генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, очные этапы, предположительно пройдут в Москве. «С учетом, что коронавирусные ограничения никто не снимал, мы будем заложниками того, что нам понадобится большое помещение, и в Москве пока собирать всех проще. Я думаю, что финал точно будет в Москве», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос «Газеты.Ru».