Часть Twitter станет платной

Twitter на протяжении нескольких лет вынашивал план внедрения платных функций, но по-настоящему актуальным он стал лишь на фоне пандемии, а также давления со стороны инвесторов, ожидающих роста финансовых показателей компании, пишет Bloomberg.

Основной доход Twitter генерируется за счет таргетированной рекламы. Предполагается, что с помощью платных функций для пользователей компания сможет снизить свою зависимость от продажи объявлений и диверсифицировать прибыль.

Одной из таких функций может стать платная подписка, сообщают источники агентства. Эта идея сравнивается с «чаевыми» — пользователь будет платить человеку, на которого он подписан, чтобы получать доступ к эксклюзивному контенту, скрытому от большинства.

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Другая функция, которая в перспективе может стать платной, — подписка на Tweetdeck, приложение, которое помогает просматривать одновременно несколько лент в Twitter.

Также в компании раздумывают над монетизацией кнопки «отменить отправку», а также над платной кастомизацией собственного аккаунта, например, возможностью выбрать цвет профиля или использовать специальные стикеры. Кроме того, не исключено, что в будущем за деньги можно будет полностью отключить рекламу.

Подписки хотя и являются заманчивой альтернативой рекламному бизнесу, но не являются распространенными среди социальных сетей, так как могут потенциально ограничить приток новых пользователей. Тем не менее, еще в прошлом году финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил, что формат платных подписок обеспечит компании «стабильность» и более постоянный доход, нежели продажа рекламы. Летом 2020 года топ-менеджер говорил, что компания со всей ответственностью подойдет к вопросу появления платных функций: «У нас очень высокая планка для тех возможностей Twitter, за которые мы планируем взимать деньги с пользователей».

Повышение стабильности доходов — главная цель компании, ранее подтвердил Брюс Фальк, глава отдела продаж Twitter, добавив, что этот план «может включать» подписки.

«Хотя мы очень рады этой возможности, важно отметить, что мы все еще находимся на очень ранней стадии обсуждения и не ожидаем каких-либо значительных доходов, связанных с этим аспектом в 2021 году», — пояснил Фальк.

Ранее о появлении средств монетизации на платформе заявил создатель Telegram Павел Дуров. По его словам, поддержка такого крупного проекта, как мессенджер, требует дополнительных источников дохода, которые планируется взимать с пользователей. При этом платные функции будут внедрены лишь для бизнес-аккаунтов.

«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», — заверил Дуров.