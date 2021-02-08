Никому не нужен: Apple может отказаться от самого маленького iPhone

Apple может отказаться от производства iPhone 12 mini из-за низкого спроса на гаджет, сообщает портал The Next Web со ссылкой на JP Morgan.

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Самый компактный смартфон из последней линейки iPhone был выпущен еще в ноябре прошлого года и сразу приглянулся пользователям, которые предпочитают маленькие дисплеи, а некоторые журналисты-обзорщики даже назвали его «любимчиком» среди «яблочных» телефонов. Однако, несмотря на эти отзывы, высокого спроса на iPhone 12 mini зафиксировано не было — отчет аналитической фирмы Consumer Intelligence Research Partners [CIPR] за октябрь и ноябрь прошлого года показал, что на самый маленький iPhone с 5,4-дюймовым дисплеем пришлось всего 6% продаж Apple.

Аналитик JP Morgan Уильям Янг сообщил о том, что по этой причине Apple может сократить производство iPhone 12 mini на 11 млн штук в первом квартале 2021 года, а затем и полностью убрать его из линейки во втором квартале.

Стоит отметить, что остановка производства не означает конец продаж — мини-смартфон Apple все еще можно будет найти на витринах магазинов электроники, пока он будет оставаться в наличии. Однако сокращение спроса может быть тревожным знаком для всех компактных смартфонов.

Ранее стало известно, что компания Sony решила последовать примеру корпорации Джобса и планирует вновь наладить выпуск Xperia Compact, сообщает портал GizChina.

Серия маленьких телефонов от японского вендора стала постепенно исчезать еще в 2018 году, и вскоре вовсе пропала. Однако после появления на рынке iPhone 12 mini, появились слухи о том, что Sony в 2021 году порадует любителей Android компактным смартфоном, который обладает всеми характеристиками флагмана, но куда удобнее лежит в ладони.

Если слухи о возвращении Xperia Compact верны, возникает логичный вопрос — будет ли серия пользоваться спросом, или Sony постигнет такая же неудача, как и Apple? По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, компактные телефоны сейчас почти никому не нужны.

«Такие маленькие модели смартфонов никогда не были актуальны, на рынке прослеживается абсолютно четкий тренд: когда люди платят за телефон, они хотят, чтобы диагональ экрана росла. И это 99% потребителей», — считает эксперт.

Однако Муртазин не отрицает того, что существует небольшое количество людей, которым компактный телефон придется по душе.

«В том числе Sony пыталась создавать такие гаджеты, но потом ушла из этой ниши рынка, в том числе и потому, что нет постоянного и стабильного спроса. Ровно с такой же историей столкнулась и Apple: iPhone 12 mini нужен как второй телефон, или как смартфон маленького ребенка богатых родителей, так что нет смысла выпускать его», — рассуждает Муртазин.

Несмотря на это, Муртазин заявил, что Sony может позволить себе производить Xperia Compact.

«Объем бизнеса Sony от Apple принципиально отличается. Sony — это нишевой небольшой игрок. Для них такие модели выпускаются не миллионами, а тысячами. Поэтому вполне имеет смысл начать выпускать Compact», — заявил эксперт.

Директор департамента аналитического управления «Фридом Финанс» Вадим Меркулов считает, что у Apple останется полная линейка размеров iPhone 12, несмотря на слабые продажи iPhone 12 mini.

«В конце текущего года, после выхода новой линейки телефонов стоимость на iPhone 12 mini снизится и станет более привлекательной для потребителей из развивающихся стран», — считает эксперт.

Однако планы Sony возобновить выпуск линейки Xperia Compact кажутся эксперту сомнительными.

«Здесь успех в большей степени будет зависеть от цены. Если цена аппарата будет слишком высокой, то большинство потребителей будет отдавать предпочтение более типовым и крупногабаритным моделям», — заключил Меркулов.