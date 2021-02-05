«Печальный момент для индустрии»: умер глава игровой студии Bethesda

Соучредитель ZeniMax Media, материнской компании игрового гиганта Bethesda Softworks, Роберт Альтман скончался в возрасте 73 лет в США, сообщает Fortune. Причина смерти бизнесмена не разглашается.

«Он был настоящим мечтателем и другом, и имел огромную веру в людей и то, чего они могут достичь совместными усилиями. Он был великолепным лидером и чудесным человеком… Мы гордимся тем, что продолжаем разделять ценности и принципы, которым Роберт нас научил», — говорится в заявлении Bethesda Softworks, в которой Альтман занимал пост генерального директора.

We are deeply saddened to tell you of the passing of Robert A. Altman, our Founder and CEO. He was a true visionary, friend, and believer in the spirit of people and the power of what they could accomplish together. He was an extraordinary leader, and an even better human being. Twitter — Bethesda (@bethesda) February 4, 2021

В своем посте представители Bethesda также сообщили о том, что их руководитель старался поддерживать всех подчиненных во время локдауна, вызванного пандемией, беспокоясь о том, чтобы они не потеряли связь с компанией. Одно из писем Альтмана, адресованное всем сотрудникам, было прикреплено к публикации.

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Своими воспоминаниями о Роберте Альтмане поделился его сын Джеймс, работавший с ним в ZeniMax.

«Я знаю, что многие шокированы и расстроены новостями о смерти моего отца. Я считаю, что мне бескрайне повезло быть его сыном… Жаль, что не всем удалось узнать его как друга. Он был предан своим друзьям и умел мгновенно находить общий язык с людьми. Вдохновлять их, извлекать из них лучшее и делиться с ними своей, казалось бы, бесконечной мудростью», — говорится в письме Джеймса Альтмана.

Свои соболезнования также выразили генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и глава подразделения Xbox Фил Спенсер.

«Печальный момент для игровой индустрии. Роберт Альтман сделал из ZeniMax то, чем она сегодня является. Мои мысли с его семьей, близкими и коллегами», — написал Наделла в своем Twitter-аккаунте.

«Я чрезвычайно опечален новостью о том, что мы потеряли икону индустрии, партнера и близкого друга Роберта Альтмана. Желаю его семье и команде ZeniMax/Bethesda оставаться сильными в это нелегкое время», — заявил Спенсер.

Роберт Альтман начал свою карьеру в качестве юриста, работая адвокатом в Вашингтоне. В 1999 году он решил расширить свою сферу деятельности, объединившись с Кристофером Уивером, основателем Bethesda. Вместе они создали компанию ZeniMax, одним из ранних инвесторов которой был Роберт Трамп, брат экс-президента США Дональда Трампа.

В 2002 году Уивер покинул компанию из-за разногласий с Альтманом, а их совместное детище в скором времени превратилось в одного из крупнейших игроков на рынке видеоигр — не в последнюю очередь из-за успеха флагманской франшизы The Elder Scrolls. В 2007 году инвестиционная компания Providence Equity Partners вложила в ZeniMax Media $300 млн, что позволило бренду купить франшизы Fallout, Quake и Doom, и тем самым еще больше увеличить свою популярность среди геймеров.

«Нас считают компанией, которая создает игры высшего качества, — заявил Альтман в одном из интервью в 2019 году. — У нас огромная фан-база по всему миру».

На данный момент в ZeniMax Media входят такие студии, как Alpha Dog Games, Arkane Studios, Bethesda Softworks, id Software, MachineGames, Roundhouse Studios, Tango Gameworks и ZeniMax Online Studios. Bethesda Softworks помимо собственных разработок является издателем игр сестринских компаний, в том числе франшиз «Корсары» (Sea Dogs), The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Dishonored и многих других.

В 2020 году ZeniMax Media со всеми ее активами была куплена корпорацией Microsoft. Сумма этой сделки составляет $7,5 млрд.

У Роберта Альтмана осталось двое детей, рожденных в браке с актрисой Линдой Картер, исполнительницей роли Чудо-Женщины в сериале 70-х годов.