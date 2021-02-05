«Печальный момент для индустрии»: умер глава игровой студии Bethesda

Соучредитель ZeniMax Media, материнской компании игрового гиганта Bethesda Softworks, Роберт Альтман скончался в возрасте 73 лет в США, сообщает Fortune. Причина смерти бизнесмена не разглашается.
«Он был настоящим мечтателем и другом, и имел огромную веру в людей и то, чего они могут достичь совместными усилиями. Он был великолепным лидером и чудесным человеком… Мы гордимся тем, что продолжаем разделять ценности и принципы, которым Роберт нас научил», — говорится в заявлении Bethesda Softworks, в которой Альтман занимал пост генерального директора.
В своем посте представители Bethesda также сообщили о том, что их руководитель старался поддерживать всех подчиненных во время локдауна, вызванного пандемией, беспокоясь о том, чтобы они не потеряли связь с компанией. Одно из писем Альтмана, адресованное всем сотрудникам, было прикреплено к публикации.
Своими воспоминаниями о Роберте Альтмане поделился его сын Джеймс, работавший с ним в ZeniMax.
«Я знаю, что многие шокированы и расстроены новостями о смерти моего отца. Я считаю, что мне бескрайне повезло быть его сыном… Жаль, что не всем удалось узнать его как друга. Он был предан своим друзьям и умел мгновенно находить общий язык с людьми. Вдохновлять их, извлекать из них лучшее и делиться с ними своей, казалось бы, бесконечной мудростью», — говорится в письме Джеймса Альтмана.
Свои соболезнования также выразили генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и глава подразделения Xbox Фил Спенсер.
«Печальный момент для игровой индустрии. Роберт Альтман сделал из ZeniMax то, чем она сегодня является. Мои мысли с его семьей, близкими и коллегами», — написал Наделла в своем Twitter-аккаунте.
«Я чрезвычайно опечален новостью о том, что мы потеряли икону индустрии, партнера и близкого друга Роберта Альтмана. Желаю его семье и команде ZeniMax/Bethesda оставаться сильными в это нелегкое время», — заявил Спенсер.
Роберт Альтман начал свою карьеру в качестве юриста, работая адвокатом в Вашингтоне. В 1999 году он решил расширить свою сферу деятельности, объединившись с Кристофером Уивером, основателем Bethesda. Вместе они создали компанию ZeniMax, одним из ранних инвесторов которой был Роберт Трамп, брат экс-президента США Дональда Трампа.
В 2002 году Уивер покинул компанию из-за разногласий с Альтманом, а их совместное детище в скором времени превратилось в одного из крупнейших игроков на рынке видеоигр — не в последнюю очередь из-за успеха флагманской франшизы The Elder Scrolls. В 2007 году инвестиционная компания Providence Equity Partners вложила в ZeniMax Media $300 млн, что позволило бренду купить франшизы Fallout, Quake и Doom, и тем самым еще больше увеличить свою популярность среди геймеров.
«Нас считают компанией, которая создает игры высшего качества, — заявил Альтман в одном из интервью в 2019 году. — У нас огромная фан-база по всему миру».
На данный момент в ZeniMax Media входят такие студии, как Alpha Dog Games, Arkane Studios, Bethesda Softworks, id Software, MachineGames, Roundhouse Studios, Tango Gameworks и ZeniMax Online Studios. Bethesda Softworks помимо собственных разработок является издателем игр сестринских компаний, в том числе франшиз «Корсары» (Sea Dogs), The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Dishonored и многих других.
В 2020 году ZeniMax Media со всеми ее активами была куплена корпорацией Microsoft. Сумма этой сделки составляет $7,5 млрд.
У Роберта Альтмана осталось двое детей, рожденных в браке с актрисой Линдой Картер, исполнительницей роли Чудо-Женщины в сериале 70-х годов.