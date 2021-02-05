МВД проверит контакты россиян

Полиция рассчитывает получить доступ к телефонным книгам пользователей мобильного приложения ведомства, сообщает «Коммерсантъ».

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В приложении МВД, которое позволяет узнать информацию о ближайших полицейских участках, а также экстренно вызвать наряд, в скором времени появится новая функция борьбы со звонками от злоумышленников «Антимошенник». Для ее реализации был объявлен тендер в размере 63 млн руб. — об этом свидетельствуют данные с портала госзакупок.

Как оказалось, чтобы воспользоваться этим сервисом, владельцу смартфона придется дать разрешение на доступ к своей телефонной книге, и как следствие, всем содержащимся в ней контактам.

Если владелец смартфона даст свое согласие, то при звонке с неизвестного номера сервис начнет искать его в базе мошеннических номеров МВД. В случае соответствия пользователь сразу увидит уведомление о том, что ему звонит злоумышленник.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что инициатива была разработана исключительно для борьбы с преступниками.

«Разумеется, эта инициатива предлагается в интересах пользователей, которые пострадали от действий преступников, и это значительно упростит поиски мошенников. Эта мера оправдана тем, что число мошеннических действий ежегодно растет», — сказал Деев.

Кроме того, эксперт отметил, что часто при расследовании преступлений полиция начинает следственные действия со сбора информации от самого потерпевшего. И один из главных источников, который помогает следствию, — это телефонная книга и список контактов.

«Антимошенник» действительно может уберечь от телефонного мошенничества, но вместе с тем также может поставить безопасность пользователя под угрозу, если произойдет утечка данных, продолжил специалист.

«Существует вероятность того, что личные данные потерпевшего попадут в третьи руки. Всегда есть опасность утечки, и, увы, данные, которые получает полиция, в этом плане не исключение»,— предостерег Деев.

На текущий момент существует множество приложений, которые выполняет такую же функцию, напомнил депутат Государственный Думы РФ, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Многие выпущены брендами, которые пользуются доверием пользователей. Это «Яндекс», «Лаборатория Касперского», МТС и многие другие, в том числе зарубежные», — заявил парламентарий.

По его словам, приложения от «солидных» разработчиков — платные, а бесплатные приложения могут быть опасны.

Они собирают информацию обо всех контактах, и потом она может попасть прямо в руки мошенников, от которых пользователь хочет защититься. По мнению эксперта, этот аспект ограничивает использование и распространение бесплатных приложений.

«Приложение МВД, очевидно, будет бесплатным. Значит, пользователю будет предоставлен соответствующий функционал.

Исправить ситуацию могла бы какая-то уникальная функция, преимущество, которое может предложить ведомство и не могут разработчики приложений-конкурентов.

Если такая фишка запланирована, то лучше о ней объявить заранее. Потому что PR-работа против официального приложения будет вестись как со стороны коммерческих разработчиков, так и по оппозиционно-политической части»,— заключил депутат Горелкин.

Ранее Минцифры выступило с инициативой, согласно которой данные о местоположении мобильного телефона должны быть выведены за пределы действия нормы о тайне связи для упрощения поиска пропавших людей. Эксперты, с которыми побеседовала «Газета.Ru»,отнеслись скептически к законопроекту. По их мнению, эта инициатива может вызвать ряд злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, например, отслеживание перемещений граждан во время митингов.