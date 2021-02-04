Теряет идентичность: Instagram украл функцию у TikTok

В Instagram в скором времени может появиться вертикальный скроллинг в ленте Stories, сообщает TechCrunch. Если сейчас «сториз» можно просматривать с помощью горизонтального свайпа, который Instagram позаимствовал у Snapchat, то в будущем пользователи смогут листать их как стандартную новостную ленту снизу вверх. Именно так это работает в социальной сети TikTok, которую Instagram, принадлежащий корпорации Facebook, считает своим главным конкурентом.

Первым «вертикальные сториз» в Instagram обнаружил мобильный разработчик Алессандро Палуцци, который поделился скриншотом своей находки в своем Twitter-аккаунте.

#Instagram is working on Vertical Stories

Swipe up and down to browse stories. Twitter — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Впоследствии в соцсети подтвердили, что эта функция действительно находится в разработке.

«Это ранний прототип», — сообщил представитель компании TechCrunch.

Вертикальный скроллинг является привычным для мобильных пользователей, так как он присутствует в большинстве современных приложений.

Тем не менее, учитывая историю Instagram, который не стесняется «подсматривать» идеи у других компаний, можно предположить, что новая функция является еще одним шагом по превращению сервиса во «второй TikTok».

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Так, например, ранее экс-глава и сооснователь Instagram Кевин Систром открыто признался, что сам формат «сториз» был полностью скопирован у Snapchat, который впервые представил его миру.

«На протяжении долгого времени аккаунты людей в Instagram были забиты ссылками на их Snapchat-профили. Было очевидно, что пользователи хотели бы объединить эти два продукта. И мы дали им то, что они хотели», — заявил Систром на фестивале SXSW в 2019 году.

Кроме того, в августе прошлого года в Instagram появился формат Reels, который в точности повторяет функционал TikTok, так что заинтересованность руководства Facebook в повторении успехов социальной сети от китайской компании ByteDance очевиден. Более того, в январе текущего года глава Instagram Адам Моссери открытым текстом заявил, что TikTok пока «опережает» Reels в плане вовлеченности пользователей, поэтому компании еще предстоит много работы.

Зачем же Instagram так старается быть похожим на TikTok? Фотохостинг хочет мигрировать в более юную возрастную аудиторию, поэтому вводит вертикальный скроллинг и пытается разобраться, каким образом ему еще больше интегрировать в свою платформу видеоролики, поскольку пока революции здесь у него не произошло, считает Марк Шерман из коммуникационного агентства B&C Agency

По его словам, социальная платформа пытается стать менее консервативной и сделать «сториз» более зрелищными, предоставив им больше возможностей.

«Но здесь нужно понимать, что преимущество обычно у того, кто делает что-то первым, поэтому Instagram лучше сосредоточиться на новых разработках, а не заимствованиях.

Здесь есть одна тонкость — являясь составной частью Facebook, публичной компании, котировки которой идут вверх, какая мотивация есть у топ-менеджеров Instagram, если с финансовыми показателями и так все хорошо?

Тот же Snapchat является публичной компанией, и его популярность сразу же отображается в котировках. Если наблюдать за тем же WhatsApp, который также является составной частью Facebook, то там тоже не гонятся за монетизацией и находятся в довольно консервативном состоянии, тогда как конкуренты уже давно предлагают более прогрессивные функции», — добавил Шерман.

Новые функции каждой социальной сети направлены в первую очередь на упрощение и создание удобства для пользователей. Однако наступает момент, когда инновации исчезают, и нам остается ждать лишь небольших обновлений. Возможно, сейчас такие времена наступили для Instagram, рассказывает «Газете.Ru» пресс-секретарь коммуникационной группы iMARS, директор по связям с общественностью маркетплейса «Спутник» Екатерина Вронская.

«Сегодня мало кто листает основную ленту, но все регулярно смотрят постоянно обновляющиеся истории — за счет этого пользователи и бренды получают дополнительные охваты и не теряют их в целом. Теперь приложение ищет способы увеличения вовлеченности и удержания аудитории у своего нового конкурента TikTok.

Переход на вертикальную прокрутку историй станет важным шагом для Instagram, что, в свою очередь, может сделать «сториз» преобладающим форматом в социальной сети.

С одной стороны, вертикальное пролистывание «сториз», которое сегодня хочет перенять платформа, представляется более естественным и привычным для пространства сети, так как скроллинг ленты самой платформы, а также большинства других мобильных приложений и сайтов осуществляется таким образом. Не стоит забывать и о том, что большинство платформ стараются адаптироваться под мобильные гаджеты, так как в современных реалиях людям удобнее потреблять и самостоятельно создавать контент именно с их помощью», — рассуждает Вронская.

С другой стороны, отмечает эксперт, вертикальный интерфейс в стиле TikTok может сделать формат Stories более ориентированным на видео, чем на статичный контент, и вызвать тем самым немало споров.

«Сейчас достаточно сложно сказать, как это отразится в целом на охватах, вовлеченности и идентичности Instagram, ведь нововведение все еще находится в стадии разработки. Неизвестно даже, станет ли эта функция обязательной или компания оставит возможность выбора вертикального или горизонтального просмотра историй за пользователями в качестве дополнительной опции. Тем не менее, говорить о полном подражании приложения TikTok не стоит. Самый большой риск — стать неактуальным. И платформа старается оставаться в тренде с помощью внедрения новых функций», — заключает собеседница издания.