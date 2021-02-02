«Памятник интернету, которого больше не будет»: мему «превед, медвед» — 15 лет

Явление «медведа» народу

Мем «Превед, медвед» был впервые опубликован в интернете 3 февраля 2006 года на сайте dirty.ru в разделе «Лепрозорий» пользователем с никнеймом Lobbz. Он выложил рисунок американского художника Джона Лури, на котором были изображены мужчина и женщина, занимающиеся любовью, а напротив них медведь, вскидывающий лапы вверх. При этом зверь восклицал «Surprise!», то есть «Сюрприз».

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Lobbz, он же Роман Яценко из Донецка, заменил в исходном изображении слово «сюрприз» на слово «превед», после чего картинка разлетелась по всему Рунету, став первым вирусным мемом русскоязычного онлайн-пространства.

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Как рассказал Яценко в беседе с «Газетой.Ru», изначально он не планировал придумывать «мем ради мема». Он написал пост о неожиданных и забавных историях, которые происходили с людьми во время отдыха на природе, и просто хотел добавить к нему забавную картинку.

«Я хотел проиллюстрировать свой пост так, чтоб он стал заметен. В результате неожиданно получилось проиллюстрировать весь 2006 год», — пояснил создатель «медведа»

По его словам, эту картинку можно назвать родоначальником всей русской мемологии.

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«Прошло уже очень много лет, и я могу смотреть на все это отстраненно и, как мне кажется, объективно. «Превед медвед» — это альфа русской мемологии, краеугольный камень. До «преведа» не было ничего подобного и, спустя 15 лет с даты его рождения, ничего подобного, к сожалению, так и не появилось», — заявил Яценко.

По словам Lobzz, «медвед» стал своеобразной точкой отсчета современных русскоязычных мемов, показав, что для юмора нет рамок и границ, что смешным может быть абсурдное и нелогичное и что не нужно бояться быть непонятым.

«Медвед» сделал свободными от внутренних барьеров сотни тысяч людей. Сложно сказать как бы развивалась история русских мемов, если бы «медвед» не пришел», — считает собеседник «Газеты.Ru».

По мнению видеоблогера, ведущего канала This is Хорошо Стаса Давыдова, «медведа» нельзя в полной мере назвать родоначальником российской мемологии, так как в узком сообществе Рунета уже тогда существовало большое количество своих мемов.

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«Медвед» просто стал одним из первых мемов, вышедших «на широкого потребителя». Собственно, до 2005-го в Рунете никакого «широкого потребителя» и не было, потому что доступ в интернет был у слишком малого количества людей, так что «медвед», как минимум, познакомил большое количество пользователей с понятием интернет-мема», — отметил Давыдов.

Сам по себе «медвед» является только одним из огромного потока мемов, которые в то время рождались где-то внутри или вокруг сообщества dirty.ru.

«Та же Упячка — это куда более масштабное явление, например, и появилась примерно в то же время, но осталась чуть более внутряковым явлением для «посвященных» в эти наши интернеты», — считает блогер.

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«Автор одного хита»

«Медвед» повлиял не только на Рунет, но и на жизнь его автора.

«Благодаря «медведу» я стал более открытым, но хочется верить, что не зазвездился, несмотря на многочисленные интервью и упоминания в СМИ. Это было похоже на какую-то ачивку, которая сделала меня на какой-то период местной знаменитостью. Друзья любили козырять среди своих знакомых тем, что они лично знают того самого чувака, который придумал превед. Десятки людей находили меня в ICQ и писали «Превед, медвед!» Пару раз приходили в офис, хотели просто посмотреть на меня, заглядывали в дверь и убегали. Ну, ок. Вообще забавное было время. Теперь я примерно знаю, как чувствуют себя поп-звезды, авторы супер-хитов на радио», — рассказал Яценко.

Lobbz также пытался создать и другие мемы, надеясь на то, что у него получится еще один хит.

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«Многие писали мне: «Бро, что у тебя еще есть, давай, сделай нам смешно». Я подумал, что если получилось раз, то может быть и второй, но смешно не получалось. Пришлось признаться себе, что я автор одного хита», — посетовал Яценко.

В то время автор оригинальной картины Bear Surprise Джон Лури претендовал на получение дохода с «медведа». В 2013 году, когда художник давал интервью Dangerous minds, Лури удивился тому, что его произведение использовали.

«Некоторые из этих дурацких картин нарочно плохо написаны. Bear Surprise — одна из таких. То, что она стала вирусным мемом, было немного странно. В основном я просто думал о том, почему в России нет законов об авторском праве?» — признался Лури репортеру.

В 2016 году он снова упомянул об этом в Twitter.

«Моя картина стала популярнейшим мемом в российском интернете, за который я не заработал ни копейки из-за отсутствия закона об авторском праве», — написал художник.

It becomes a giant internet meme in Russia that you dont make a penny for because there are no copyright laws — John Lurie (@lurie_john) May 30, 2016

Яценко утверждает, что никогда не пытался заработать на созданном меме.

«Наверное, можно было как-то монетизировать популярность «медведа», но я сам себя убедил, что мне это не интересно. Единственное, на что я решился, — создать футболочный бренд Lobzz Laboratory, который не принес никаких денег и мумифицировался через пару-тройку лет», — сообщил автор.

Яценко вспоминает, что когда появился «медвед», он занимался грузовыми перевозками и работал с «опасными» грузами по всему миру.

«Тогда я даже не думал о смене профессии, но сейчас работаю совершенно в другой области — занимаюсь сетевым репутационным менеджментом (online reputation management, ORM). У меня есть небольшое агентство и пара клиентов. Конечно же, они знают, что я автор того самого «преведа», причем узнают как-то сами всегда, наверное, от безопасников», — поделился собеседник «Газеты.Ru».

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Деградация мемов

Сейчас Lobbz признается, что не скучает по старой «Лепре» или dirty.ru.

«Я с удовольствием слежу за эволюцией сети. Актуальное сегодня может быть забыто завтра, и это круто. ЖЖ должен был умереть давно, но шевелится еще. Удивительно, но еще живы классические форумы начала 00-х, значит, это кому-то нужно. Профессия обязывает меня быть активным интернет-пользователем. Каждый день без выходных захожу в сеть в 6 утра и к полуночи заканчиваю сеанс», — подчеркнул Яценко.

Ситуацию с мемами в наши дни Роман Яценко называет «вырождением и деградацией»: «С каждым годом мемы все больше становятся похожи на информационный шум. Количество мемов увеличивается пропорционально росту числа пользователей сети, которые с каждым годом становятся все моложе. Возраст авторов большинства мемов сейчас колеблется от 12 до 17 лет, а может быть, и от 10 лет. Конвейер мемов ориентирован на количество, но никак не на качество».

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Он добавил, что некоторые современные мемы бывают хороши, но их бывает сложно запомнить.

«Из запомнившегося и близкого по формату к «медведу» — Ждун и Упоротый Лис, хотя эти ребята уже «с бородой». Мне кажется, большинство современных мемов построено на постиронии, это основная их черта. Посмотрим, что будет через пять лет», — сказал Яценко.

Автор «медведа» уверен, что его мем остался бы незамеченным в Рунете образца 2021 года.

«Если бы «превед, медвед» появился сейчас, его бы никто не заметил — как «айфонам» не место в эпохе Петра I, так и «медведу» не место в нашем времени. Он стал памятником тому интернету, которого больше не будет», — заключил Lobzz.