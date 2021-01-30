Для тех, кто в маске: в iPhone 13 вернется сканер отпечатков

В iPhone 13 может вернуться сканер отпечатков пальцев Touch ID, но, в отсутствие физической кнопки, он будет располагаться под экраном, сообщает репортер Wall Street Journal Джоанна Стерн. Стерн поделилась информацией от инсайдера в своем материале, посвященном новым функциям в Samsung Galaxy S21, которые может перенять Apple для своих новых гаджетов.

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Датчик отпечатков станет альтернативным биометрическим методом разблокировки iPhone — до этого последние несколько лет в «яблочных» смартфонах использовался сканер лица Face ID, расположенный внутри «челки» вверху экрана рядом с фронтальной камерой.

Однако использовать Face ID не всегда удобно — особенно если пользователь носит медицинскую маску, что актуально в продолжающуюся пандемию.

По словам Стерн, ссылающейся на экс-сотрудника компании, Apple работает над оптическими сенсорами, которые будут считывать отпечаток пальца. Сообщается, что купертиновцы считают эту технологию «более надежной», чем ультразвуковые датчики отпечатков.

Оптические сканеры отпечатков работают при помощи света — фактически, это камера, спрятанная под полупрозрачным экраном смартфона, которая делает снимок пальца. Считается, что «обмануть» оптический сенсор проще, так как они используют изображение в 2D.

Ультразвуковые сканеры являются более современной технологией — они используют звуковые волны, чтобы создать 3D-карту пальца. Однако такие сенсоры являются более дорогими, чем оптические.

Те Touch ID, которые раньше были в старых моделях iPhone, iPad и Mac, являются емкостными сканерами отпечатков.

Такие сканеры состоят из большого количества маленьких пластинок, образующих конденсаторы, которые хранят в себе определенный заряд. Человеческое тело проводит ток, а потому при прикосновении пальца к такому сканеру заряд на конденсаторе меняется. Это позволяет определить «схему» пальца, так как считывается папиллярный узор отпечатка.

Существуют и гибридные, оптически-емкостные сканеры отпечатков, с помощью которых можно достичь баланса между безопасностью, надежностью и затратами на производство. Как отмечает портал MacRumors, маловероятно, что Apple будет полностью полагаться на оптическую технологию, как заявляет WSJ, так что, скорее всего, компания воспользуется именно гибридным вариантом.

Стоит отметить, что ранее о наличии Touch ID в iPhone 13 говорил и известный аналитик Мин-Чи Куо, который, однако, делает ставку на ультразвуковую технологию. Известно, что разработкой и производством ультразвуковых сканеров отпечатков на данный момент занимается только компания Qualcomm.

Вне зависимости от технологии, которая будет применяться, возвращение Touch ID станет полезным и приятным для владельцев iPhone, так как обеспечит как еще один способ разблокировки гаджета, так и дополнительную защиту своего устройства. Важно добавить, что информация о сканере отпечатков в iPhone 13 является лишь слухами на основе инсайдов и пока не была подтверждена официально.